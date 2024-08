Martí Batres instala Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social

El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó la instalación de la Comisión Coordinadora del Sistema General de Bienestar Social, organismo que se va a encargar de la planeación de la política social de la Ciudad de México y tiene, entre sus tareas, elaborar la propuesta del Programa Especial de Bienestar e Igualdad Social.

En la sesión celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, resaltó que el tema social es el más importante de un gobierno de izquierda, por ello, impulsó la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social, publicada el 15 de julio y en la que se establece la creación de la Comisión.

“Entraña el cumplimiento de lo más importante para un gobierno de izquierda que es la igualdad y el bienestar social, eso es lo que distingue a un gobierno de izquierda, si no está este componente, si no se lucha por la igualdad, por el derecho al bienestar, entonces difícilmente podemos decir que somos un gobierno de izquierda, por eso es un tema tan importante. Aquí quiero recalcarlo: somos un gobierno de izquierda y eso significa un compromiso ético e ideológico superior, pero se tiene que traducir en cuestiones concretas”, sostuvo.

La Comisión es el órgano encargado de articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de igualdad y bienestar social, y su vinculación con la economía distributiva que implemente el Gobierno capitalino, además de ser el principal espacio de planeación interinstitucional local en esta materia.

Una de las tareas de este organismo es formular la propuesta del Programa Especial del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, en la que su administración trabajará para entregar los avances al próximo gobierno capitalino.

“De acuerdo con un transitorio, el Gobierno de la Ciudad tiene un plazo de 180 días hábiles para presentar el Programa Especial del Derecho al Bienestar e Igualdad Social a partir de la entrada en vigor del decreto, o sea, a partir del 15 de julio comienzan a contar los 180 días. Somos conscientes de que esta será una tarea fundamental de la nueva administración, pero lo que podamos preparar y entregar a la nueva administración será muy importante para que cuente con toda la información necesaria para su elaboración”, dijo.

El derecho al bienestar debe ser atendido de manera integral y transversal

El mandatario capitalino agregó que tiene otras facultades, como la instrumentación y ejecución de la política social; el establecimiento de ejes generales en materia de bienestar e igualdad social en los diversos ámbitos; el monitoreo de la implementación de los componentes del Sistema de Bienestar; la coordinación de acciones derivadas de los programas; la elaboración de políticas públicas específicas; la solicitud de informaciones; el seguimiento de la operación de los programas, el análisis del impacto y resultado de los programas sociales, entre otras.

Refirió que el derecho al bienestar debe ser atendido de manera integral y transversal, por ello la comisión se conforma de una amplia lista de secretarías y organismos.

Además de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), la Comisión Coordinadora se integra por las Secretarías de Gobierno; Desarrollo Urbano y Vivienda; Desarrollo Económico; Salud; Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, Obras y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Mujeres; Medio Ambiente; Trabajo y Fomento al Empleo; Movilidad; Seguridad Ciudadana; Turismo; Administración y Finanzas; Cultura, así como la Consejería Jurídica y Servicios Legales, la Procuraduría Social, el Sistema de Desarrollo Integral de la familia y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

¿Cuáles son las iniciativas de impacto social aprobadas en CDMX?

“Me parece muy importante reafirmar la integralidad que implica esta comisión, la visión global del bienestar como acción conjunta del gobierno. No es la tarea de una secretaría sino de muchas secretarías y otros entes públicos, y es más, es la tarea fundamental del Gobierno de la Ciudad de México. Aquí quiero decir que en esto entran en juego muchos temas, pongo algunos ejemplos: todo el tema fiscal es un tema muy importante, por los diversos beneficios que hay, por las políticas de progresividad fiscal, no se puede cobrar igual a los desiguales, no se puede cobrar igual a los desiguales. (…) El tema de la movilidad es uno de los temas sociales más importantes, todo lo que tiene que ver con lo socioterritorial, no basta con que una pregunta tenga más ingreso. Si vive en un marco de pobreza, si vive a muchos kilómetros de su trabajo, si vive en una zona sin servicios, no podemos decir que esté saliendo de la pobreza”, agregó.

Afirmó que su administración imprime un sello de acento social a las acciones de gobierno, pues además de cuidar los logros conseguidos a lo largo de la historia de la ciudad, busca la forma de ir por más y seguir con la conquista y progresividad de los derechos, con iniciativas como la entrega de apoyos económicos a los extrabajadores de la extinta Ruta 100; el Pase Reglamentado entre el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Rosario Castellanos; mejoras en escuelas de nivel básico; reimpulso a los Programas de Mejoramiento Barrial y Comedores Comunitarios; mil millones de pesos más al presupuesto del INVI; rehabilitación y reposición de pozos; cosechadores de lluvia en primarias y secundarias públicas; fortalecimiento del vínculo entre cultura y barrios; apoyo a taxistas; creación del Trolebús de Avenida Aztecas; y mantener las tarifas de transporte, entre otras.

También refirió iniciativas de impacto social aprobadas, como la nueva Ley de Medio Ambiente, que prohíbe la privatización del agua; las reformas para garantizar el presupuesto para mantenimiento de las unidades habitacionales; y elevar a rango constitucional los Comedores Comunitarios, y reiteró el llamado al Congreso local para aprobar el freno al aumento acelerado del costo de renta de viviendas, pues afecta principalmente a las familias de menores ingresos.

“El bienestar no solo es un conjunto de políticas, de programas, sino que es un derecho"

“El Congreso de la Ciudad de México tiene la iniciativa, ayer su Comisión Permanente decidió que encabece el proceso de dictaminación la Comisión de Justicia; y bueno, van a tener una tarea muy importante, que les encargamos mucho, porque es de justicia social elemental, de bienestar social, de igualdad que se regule el monto de las rentas, porque si no, lo que gana el trabajador o la trabajadora en ingresos, lo pierde en pago de la renta, (…) nuevamente hago mi llamado a los legisladores para trabajar esto”, llamó.

El consultor internacional y académico, Pablo Yanez Rizo, destacó la pronta instalación de la comisión y destacó la importancia del derecho al bienestar.

“El bienestar no solo es un conjunto de políticas, de programas, sino que es un derecho y es un derecho compuesto de muchos derechos, interdependiente, integral y es por eso que esta Comisión tiene la composición que ustedes pueden ver. Por ende, es una profundización de la mirada. Es, efectivamente, no solo la innovación y los derechos, sino también el acento social concebido como una política que busca el alcance y el logro de los máximos, no únicamente de los mínimos o de los básicos y que asume que el bienestar tiene diversas fuentes; que la ciudad es una ciudad que aspira no solo a ser una ciudad de derechos, sino una ciudad libre de pobreza, libre de violencia, libre de discriminación”, comentó.

Por su parte, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Juan Gerardo López Hernández, presentó el calendario aprobado de sesiones ordinarias del organismo para lo que resta de 2024: la primera será el miércoles 14 de agosto; la segunda, el jueves 20 de octubre; la tercera, el jueves 21 de noviembre; la cuarta, el jueves 19 de diciembre.

