Conoce a Juan Carlos Varela Domínguez, próximo diputado por Morena 

Juan Carlos Varela Domínguez tiene 50 años, es docente, lleva 24 años activo en la política y se ha desempeñado en seis cargos públicos, a partir del 1 de septiembre formará parte de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados representando al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Se desempeñó como primer Regidor en el periodo 2000-2003, secretario Particular del presidente Municipal de Tejupilco, secretario del Ayuntamiento Presidente Municipal suplente y secretario del Ayuntamiento Diputado Federal.

Se desempeñó como primer Regidor en el periodo 2000-2003 Foto: El Heraldo de México

Sigue leyendo:

¿Quiénes son los próximos Diputados? Conoce aquí algunos de los perfiles

¿Quién es Delhi Miroslava Shember Domínguez, conoce a la próxima diputada?

¿Cuál es la trayectoria de Juan Carlos Varela Domínguez?

Además se comprometió a ser aliado de los docentes y representarlos dignamente desde la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura que dará comienzo en dos meses.

“Es un honor dar continuidad al legado histórico que dejará nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y acompañar el prometedor futuro de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No les fallaremos, paisanos, y seguiremos al pie de la letra los preceptos básicos de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar a nuestros pueblos del Sur del Estado de México”, escribió en Facebook.