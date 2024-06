Randal Willars, clavado en el sueño

A 50 días de los Juegos Olímpicos, Randal Willars no deja de girar en el aire, puliendo su mejor clavado, el más difícil (4.1 puntos de dificultad), con el que espera darle a México una medalla en París 2024, desde la plataforma de 10 metros.

El atleta se convirtió en esperanza de presea para el país desde el ciclo anterior, rumbo a Tokio 2020, pero un selectivo interno lo dejó fuera de ese evento. Con 22 años y más experiencia, busca su revancha en su primera participación en la máxima justa.

“Estoy satisfecho, pero los márgenes de mejora ahí están. La perfección muchas veces no sé si es posible alcanzarla, pero siempre hay algo que mejorar. Tengo identificados qué tengo que mejorar en los diferentes clavados así que trataré de incrementar ese nivel”, dijo a El Heraldo de México.

De los siete clavadistas que al momento tienen boleto a París, Randal calificó a dos pruebas, con preseas en los recientes mundiales: plataforma individual (tres) y sincronizado (plata, juntó a Kevin Berlín).

El atleta focaliza su trabajo en pos de subir al podio: “Tengo la certeza de que la medalla en los Juegos Olímpicos está más clara. Se puede mejorar bastante, subir medio punto hace la diferencia. Trabajar la estabilidad, la consistencia en todos los clavados.

No se puede fallar ninguno”, compartió

(Créditos: Daniel Ojeda)

Pese a problemáticas con los apoyos a los deportes acuáticos en este ciclo olímpico, Willars percibe a un equipo de clavados muy resiliente y con las metas claras para zambullirse en la gloria parisina.

“Estamos más unidos que nunca. El ánimo es que cuando alguien gana una medalla todos nos motivamos, nos alegramos del compañero y dices ‘ahora va la mía’. Es una cadena de resultados positivos. Las situaciones se han canalizado y nos han hermanado más que preocuparnos”, aseguró.

El clavadista ya sabe lo que es ganar un oro olímpico, en los juegos de la juventud en Buenos Aires 2018, sensaciones que quiere repetir este año, encumbrando todos los esfuerzos depositados desde que nació el sueño de llegar a la máxima justa.

Esa primera inquietud nació al ver a un nadador y no a un clavadista: “Me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Beijing, los primeros que recuerdo. Me impactó Michael Phelps. Me marcó porque dije ‘quiero estar, ser el mejor y ganar una medalla.

Después lo enfoqué hacia los clavados”, reveló.

A menos de dos meses del arranque de la justa, el temple y convencimiento de Randal Willars es mayor que la de estar al filo de la plataforma, a 10 metros de alturas, y salpica de seguridad a quien le escucha: “Tenemos muy claro las cosas que queremos hacer, porque amamos el deporte.

“Me convenzo y me visualizo, no en tener la medalla, sino en la plataforma y en hacer una gran competencia, es lo que más me interesa. Más que el resultado, quiero tener la certeza y satisfacción de que di todo de mí”, remató.



• 15 medallas olímpicas ha ganado México en clavados

• 16 años tenía cuando ganó el oro en Buenos Aires 2018

• 9 años tenía cuando dejó Baja California para entrenar en CDMX

• 4 y media vueltas al frente en posición B, su clavado de 4.1 de dificultad

• Willars fue campeón panamericano en Santiago 2023

• Dos 9.0, cuatro 8.5 y un 7.5 recibió en el difícil clavado en Fukuoka 2023

• Su entrenador es el chino Shi Qing Yang