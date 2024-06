En el “cuarto de guerra” de la coalición “Fuerza y Corazón por México” hubo discusiones, pero se actuó de buena fe, asegura Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, se refirió durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, a la polémica que se dio tras las declaraciones de Xóchitl Gálvez Ruiz de que los partidos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por PRI, PAN y PRD, que la postularon a la Presidencia de la República, no le ayudaron.

“Xóchitl te quiero mucho, pero la verdad, las reflexiones se hacen con más tiempo, con método, se debe discutir con pensamiento más social, menos individual. Era muy difícil ganarle a ese ejército de los ciervos de la nación, pero valoro mucho el esfuerzo de enfrentarlos. Creo que a los partidos se les tiene que respetar. El demócrata sale a convencer a los demócratas para luego salir a convencer a la gente, al resto del electorado”, afirmó.

El líder priista mencionó notas periodísticas en las que se dio a conocer que en el piso 42 de un hotel de la Ciudad de México estaba instalado el “cuarto de guerra” de la coalición PRI-PAN y PRD y ahí hubo ciertas discusiones. “Yo estuve en el cuarto de guerra de ese día. Fui testigo de todo lo que sucedió, en los momentos donde se albergó la esperanza del triunfo, hasta que llegaron las horas de la noche y los resultados no fueron los esperados y se desencadenó el resultado final”.

Moreira Valdez aseguró que todos los que estaban ahí actuaron de buena fe. “Cuando se decidió que alguien saliera a hacer un anuncio, se actuó de buena fe. Vi a una candidata muy entera, echada para adelante, con mucha fuerza, muy a la altura de lo que había sido su campaña. Vi a nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, muy sereno, tenía más conocimiento, experiencia, era mucho más reflexivo, hablaba con más conocimiento de lo que debe ser el proceso de formación de una opinión, de formación de una decisión”.

“Pero luego pasaron cosas en un cuarto de guerra que uno no tiene que decir. Yo lo vi todo. Todo lo que se ha dicho no pasó, ni todo lo que pasó, sucedió como se ha dicho. No creo que sea bueno eso, porque son momentos de tensión, todos somos compañeros y hay muchas cosas que se pueden criticar. La elección fue compleja, y por lo tanto, la respuesta para responder lo que pasó es compleja”, indicó.

Agregó que Xóchitl Gálvez traía el tema de la seguridad durante su campaña Créditos: Especial

Sobre beneficiarios de programas sociales

Aseguró que a los casi 30 millones de beneficiarios de los programas sociales que tiene el país se les hizo creer que iban a perder sus apoyos. “Con la declaración del expresidente Vicente Fox, poco acertada, se hicieron miles de spots a sabiendas de que no se iban a perder. Hubo una intervención del presidente López Obrador en los medios de comunicación todos los días y se hizo creer en una ilusión monetaria, es decir, hay una ilusión de que hay dinero y todo está bien, pero eso no es cierto, el país está quebrado”.

Agregó que Xóchitl Gálvez traía el tema de la seguridad durante su campaña, “pero tal vez por miedo, por precaución, muchos políticos de lugares violentos no hablaban de seguridad. En política se vale tener miedo, lo que no se vale es la cobardía y los políticos tenemos que hablar de seguridad, porque si no el crimen organizado se va a adueñar del país”.

