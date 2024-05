Se inspira en el colorido mundo de las mujeres

Un día, dice Enrico Chapela (Ciudad de México, 1974) vio un documental acerca de que los seres humanos tenemos en el ojo tres variantes de células cónicas que perciben el rojo, el verde y el azul y los colores que vemos son producidos por la visión tricromática. Sin embargo, los daltónicos tienen mutaciones genéticas que alteran una de las variantes y restringen la gama que perciben; dicho conos también pueden mutar a un cuarto tipo de cono capaz de percibir la luz ultravioleta y sólo le ocurre a algunas mujeres, llamadas tetracrómatas.

“Me pareció súper interesante, son mujeres que tienen un superpoder, como una mutación de las de los X-Men; la gran mayoría no lo sabe porque es algo que se descubrió hace poco tiempo. Una artista plástica se dio cuenta y no le creyeron, así ocurrió con muchas de ellas, fueron consideradas locas por distinguir una gama de colores diferentes, pero la pintora insistió y se descubrió que tiene cuatro tipos de conos y que ese cuarto tono está afinado y eso hace que vea con más detalle el color. Me pareció una maravilla”, cuenta en entrevista.

Chapela sintió una fascinación por esta capacidad que sólo tienen algunos insectos como los abecas o aves como los colibríes; algunos peces, incluso, tienen siete conos para distinguir peces ocultos en la arena. Pero no sólo lo extraordinario de la mutación llamó su atención, también la palabra tetracrómata. “Suena fantástica, a mis piezas muchas veces les pongo palabras inventadas, así que tetracrómata me sonó a una pieza que yo podría escribir”.

Una primera versión de la pieza fue estrenada en 2015, con el flautista Alejandro Escuer, en el Festival Internacional Cervantino. Ahora, Tetracrómatas, concierto para flautas amplificadas y orquesta en el que la flautista Evangelina Reyes usará en distintos momentos cuatro flautas de diferentes tamaños, representando los colores captados por los cuatro tipos de conos, tendrá su estreno absoluto en el Palacio de Bellas Artes el 31 de mayo de 2024 con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Enrique Arturo Diemecke.

“No estaba a gusto con la primera versión, y me refiero sólo a la partitura, no a la interpretación; pero ahora estoy plenamente satisfecho y viene la gran prueba de fuego cuando se estrene en Bellas Artes con la Sinfónica Nacional, agrupación que nunca me había programado en una temporada regular”, dice.

PAL