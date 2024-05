En cuestión de segundos pasaron del gusto al luto: historias reales de las víctimas del desplome de escenario en NL

Alejandra Gámez Escalera: padre y hermano

El papá y hermano de Alejandra Gámez Escalera fueron dos de las personas que acudieron al cierre de campaña de Lorenia Canavati, donde estuvo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la tarde del pasado miércoles en el campo de beisbol El Obispo, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Ayer estuvo a la espera de que las autoridades le entregaran los cuerpos de sus familiares.

“Mi papá para mí era todo. Todavía lo ví ayer. Ellos (su papá y su hermano) se fueron directamente al evento. De platicar con él…pues hoy nos veíamos. Y pues hoy estamos aquí, esperando su cuerpo, recibir una noticia bien impactante, yo todavía no lo puedo asimilar.

“Hay que estar fuertes ahorita, esperar lo que venga. Esperar ayuda. Requerimos ayuda psicológica también para poder superar el suceso”.

Relata que sus familiares, su padre, Alejandro Gámez Sandoval, de 48 años, y su hermano de 11 años, estaban en las tres primeras filas, y las estructuras les cayeron directamente a ellos.

Mientras aguarda para tener más detalles, Gámez Escalera mencionó que no es posible lo que pasó y que aún no acepta la muerte de sus seres queridos, pero que en las próximas horas espera que las autoridades le entreguen ambos restos.

Con una playera negra y lágrimas, comparte que la razón del fallecimiento fueron los golpes que recibieron. Los primeros datos indicaban que el menor habría quedado debajo de la estructura, y el papá llegó gravemente herido al hospital, donde posteriormente falleció, pero espera noticias oficiales.

El desplome del escenario fue derivado de una ráfaga de vientos. (Créditos: Cuartoscuro)

Señaló que esta situación no la esperaban en su familia , y “todos están devastados”.

En los momentos de esta entrevista, Alejandra relató que también esperaba la ayuda económica por parte de autoridades, ya que esta situación los tomó desprevenidos y no cuentan con los recursos económicos para hacer frente a las dos pérdidas.

Horas más tarde, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, informó que su gobierno cubrirá todos los gastos funerarios y hospitalarios de las personas fallecidas y heridas.

Añadió que a los familiares de las víctimas se les indemnizará con 400 mil pesos.

Tanto Alejandro Gámez, como su hijo, fueron desde temprano al cierre de campaña de Canavati, candidata a alcaldesa de San Pedro Garza García por Movimiento Ciudadano.

En el evento, estaría Bronco, grupo al que también esperaban ver.

Juan Manuel Aguilar: espera noticias de su madre

Sentado a las afueras del hospital, Juan Manuel Aguilar espera noticias sobre el estado de salud de su mamá, quien resultó con heridas en la cabeza. Fue al cierre de campaña junto con una vecina.

“Le tuvieron que coser en su cabeza, unos 16 centímetros, la van a meter a quirófano. También tenemos otra vecina que iba con mi mamá. Es un poquito delicado (su estado de salud) lo que tienen las dos personas, mi mamá y la vecina y hasta ahorita no nos han dicho nada de respuestas”.

Juan Manuel relata que él se enteró media hora después del evento, y tras los hechos, no vio a su mamá hasta ayer jueves por la mañana.

También, se quejó de que las autoridades no le habían informado absolutamente nada.

“El gobierno no se ha parado para nada aquí, no nos han dado la cara”.

(Créditos: Cuartoscuro)

Christopher Martínez: se culpa por la muerte de su abuela

Christopher Martínez se culpa por la muerte de su abuela. Él vio el folleto del evento tirado en la puerta de su casa, llevó a sus abuelos y los dejó en el evento, retirándose a su casa debido a que observó que iba a llover.

Después recibió una llamada de parte de una persona que recogió el teléfono de sus familiares explicándole qué uno de ellos había muerto.

“En parte sentí que era mi culpa, porque no les dije ‘mejor vámonos todos’. Me siento muy egoísta, me siento muy culpable”. Todavía podía decirle ‘vamos a regresarnos’, yo también veía que el clima se estaba poniendo medio raro entonces. Primero sí le dije, pero mi abuelo había dicho que no, que se iban a quedar otro ratito, entonces dije ‘pues bueno’, desde ahí sigo sintiendo que todo fue mi culpa”.

Mencionó que si pudiera cambiar algo qué sería, a lo que responde que no enseñarles el folleto que encontró tirado en la puerta de su casa, por el cual se enteraron del mitin realizado la tarde del miércoles.

Ayer permanecía a las afueras del hospital donde está internado su abuelo. Declaró que los gastos funerarios de su abuela y la atención médica de su abuelo correrían a cargo del gobierno estatal.

El inmueble fue resguardado por elementos de la GN. (Créditos: Cuartoscuro)

Martina Carrillo: en silla de ruedas

Martina Carrillo aguarda a las afueras del hospital. Está en silla de ruedas, y con la pierna derecha enyesada. Asistió al cierre de campaña de Lorenia Canavati. “Llegué bien emocionada… vi el escenario cayendo, salí corriendo y me caí, entonces me agarró un tubo del escenario que me cayó en el pie. Lo tengo fracturado y ahora me dieron 40 días de incapacidad”.

Me fui hasta adelante y todo estaba bien. El animador ponía música para bailar. Y cuando anunciaron que ya venían los que iban a cantar, los candidatos dieron unas palabras”.

“Se vino un ventarrón y se cayó el escenario. Yo vi como que el escenario se venía lentamente (sobre las personas). Salí corriendo y me caí, entonces me agarró un tubo del escenario que me cayó en el pie. Lo tengo fracturado y ahora me dieron 40 días de incapacidad”.

Mientras espera a sus familiares, envía mensajes de Whatsapp y recibe una botella de agua para mitigar el calor que se registra en esa localidad.

Para su apoyo, llegó personal del DIF local con una nueva silla de ruedas y la apoyan para que se traslade a su casa.

(Créditos: Cuartoscuro)

Lidia Benitez: vivió el terror

El relato de Lidia Benitez lo hace a las afueras del Hospital Universitario, ahí, aguarda noticias de su mamá. “Estuvo horrible, pensé que a mi mamá y a mí sí nos iba a pasar algo, nos va a matar”

Estaba al mero enfrente, donde estaba la valla esa, pero cuando cae la estructura grande como que le pegó al ras a esa barda”.

Recuerda que previo a la llegada de los candidatos comenzó una suave lluvia, y cuando comenzaron a hablar, la lluvia arreció y después vino el desastre.

Recuerda que en esos segundos sólo pensó en abrazar a su nieta y jalarla para ponerla a salvo.

“Me dije, que sea lo Dios quiera. Me volteé y sólo las abracé y fue cuando sólo sentí el golpe, fue cuando vi que ya había caído la estructura y la valla”.

Afirma que es un milagro que las tres estén vivas.

