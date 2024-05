Miguel Ángel Mancera presenta la segunda edición del libro "Gobierno de Coalición en México"

Tenemos una oportunidad histórica en la conformación de lo que sería un cambio de régimen, aseguró el Senador Miguel Ángel Mancera durante la presentación del libro “Gobierno de Coalición en México. Una propuesta para el cambio de régimen”.

En la sede histórica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la colonia Roma, Miguel Mancera, explicó que este modelo de representación garantiza un futuro para México, acordado entre todas y todos, gracias a una agenda incluyente donde se establecen obligaciones por escrito que deben ser supervisadas por el Senado para su pleno cumplimiento.

“Si escuchan gobierno de coalición, es que hay compromiso de cumplirle a la gente. Ahí no es retórica y ahí no son promesas. Ahí es por escrito y es por escrito ante el Senado de la República, y el Senado se encarga de supervisar que se cumpla cada uno de esos puntos, porque si no estarías en una omisión constitucional”.

Al presentar la segunda edición del libro que aborda cómo cambiar el régimen presidencial, el también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, dijo que el gobierno de coalición es el instrumento más sólido y de mayor firmeza con el que un político se puede comprometer con su país pues para mejarlo, a diferencia de los mandatos donde todo el poder es manejado por una sola persona para decidir lo que a su consideración es bueno o malo.

“Nos han vendido durante años que han cambiado el régimen. No, no solamente no se ha cambiado, si no se ha agudizado un régimen existente, es mucho más agudo, es mucho más fuerte, mucho más duro, mucho más rígido de lo que era”.

Al tomar la palabra el presidente del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que en tiempos actuales el oficialismo deja en claro su autoritarismo.

"Lo que pretende el oficialismo es acentuar el autoritarismo, pretendiendo desaparecer las figuras de representación proporcional, puerta de entrada para el reconocimiento constitucional de la pluralidad política del país. Es necesario un gobierno de coalición para terminar con ese presidencialismo".

También estuvo presente la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz, el político Enrique de la Madrid y el líder moral del PRD, Jesús Ortega; este último fue el prologuista del libro y quien reiteró que la pluralidad nacional privilegia los acuerdos entre los diferentes y antepone la Constitución a cualquier voluntariado personal.