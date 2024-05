“Soy maestra de vida”: Edith Pérez Rodríguez

Edith Pérez Rodríguez fue maestra de profesión. Trabajó como directora en la escuela primaria Álvaro Obregón, en la colonia Pueblo Nuevo, en Tamuín, San Luis Potosí. Logró posicionarla como las mejores en aprovechamiento. Dedicó 31 años de su vida al magisterio. Le gustaba dar clases a los alumnos de tercero de primaria. Hoy se define como maestra de vida. También hay quienes la consideran una maestra de búsqueda de personas.

Recuerda las dinámicas que hacían con los niños del turno matutino y vespertino. A ellos les gustaba siempre cómo iba arreglada su maestra. Les gustaba que su maestra usara zapatillas.

Es mamá de Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, quienes junto con su sobrina Milynali Piña Pérez, de 13 años; su sobrino Aldo Pérez Salazar e Ignacio Pérez Rodríguez, su hermano, desaparecieron en la autopista 85, cerca de El Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto de 2012. Regresaban de unos días de vacaciones en Houston, Texas.

En Tamaulipas y San Luis Potosí Edith exigió a autoridades estatales y municipales que buscaran a sus hijos y familiares. Nadie les hacía caso. Un día en Tamaulipas se encontró con Jorge Ernesto Macías Espinosa, entonces Ministerio Público, quien las atendió a ella y su hermana. Les ha dado acompañamiento. Hoy Macías es comisionado de búsqueda de Tamaulipas y las acompaña cuando están en esa entidad

Es una mujer que con coraje, hace todo. En la última etapa del sexenio de Felipe Calderón, lo encaró para exigirle acciones para dar con el paradero de sus familiares. De eso han pasado 12 años.

“Ellos son los principales responsables de lo que pasa en México y en las familias mexicanas”, responde Edith al recordar la escena.

“(Mis hijos) merecen ser buscados y encontrados. Así transformo mi dolor. Lo transformo en lucha, en coraje, en fuerza, en acompañamiento a mis compañeras y en amor a mis hijos. Es una forma de ser resilente, de sacar el dolor y no quedarme a llorar con los brazos cruzados en casa”.

Edith se describe como una mujer dicharachera, melómana. Le gusta toda la música, los corridos tumbados, reguetón, le encanta Boston, Rod Stewart, Gloria Trevi, Juan Gabriel. Pero le encanta la música para bailar.

“Si empiezo a bailar, me olvido absolutamente en ese momento que estoy bailando, de todo”.

Se le cuestiona si cambió de ser maestra de aula, de educación, a ser a maestra de vida.

“Totalmente. Cambió esa perspectiva. No sabía nada, me queria suicidar, ya no quería seguir en este lugar sin mis hijos. Tengo una hija voy a ser abuela y estoy tan facinada esperando a mi nieto. Dios es el único que ha puesto en mi camino esa visión para poder salir adelante, porque después de tener esos pensamientos tan derrotistas, ahora pienso que de haberlo hecho, nadie buscaría a mis hijos”.

Es fundadora de “Voz y Dignidad por los Nuestros SLP”.

Más de 300 familias representa con su asociación.

El pasado 10 de mayo se unieron a la Marcha Nacional de Madres Buscadoras, realizada el CDMX.



