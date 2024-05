Las redes sociales, sus mejores aliadas

Maribel Enciso vivió lo que ninguna madre debería vivir: su hija María José Monroy Enciso le fue arrebatada cuando la pequeña tenía apenas 11 meses de edad.

Estaba cerrando su negocio, una óptica, cuando un hombre al que había atendido previamente llegó y lo dejó pasar. Al estar dentro el sujeto la amenazó con un cuchillo, le ordenó poner a la bebé en su sillita e inmediatamente comenzó a golpear a Maribel y la hirió en el cuello.

Ella alcanzó a ver cómo se llevaba a su pequeña sin poder hacer nada, se estaba desangrando. Con esfuerzo salió arrastrándose y los vecinos la ayudaron. Adentro, el raptor había dejado una nota que decía que se llevaría a la bebé a Sudamérica.

Maribel cuenta que soñaba con ser médico para aliviar el dolor de las personas, pero la vida la llevó a ser optometrista graduada del IPN, de sus días de universidad provienen los mejores recuerdos que ella tiene, entonces estaba muy lejos de siquiera imaginar lo que viviría ese 21 de septiembre de 2010.

En la carrera conoció a su esposo y pilar durante los días más negros de su vida. Ambos estudiaban Optometría en el CICS del IPN en Milpa Alta.

(Créditos: Especial)

A sus 45 años Maribel dice: “He tenido muchos cambios en mi personalidad, ya no soy la misma de antes, duré varios años con mi ahora esposo, nos casamos y nuestro anhelo era formar una familia, tener un negocio propio (lo lograron cuando María José tenía seis meses de nacida). Con la especialidad que estudié podía trabajar y tener una familia normal para salir adelante. Pero de pronto te cambia la vida, no te esperas que te suceda una tragedia y es cuando Maribel cambia, la fuerza de mamá y de mujer salen a flote por la situación, te vuelves más resiliente y te haces más fuerte, porque no es fácil vivir la desaparición de un hijo”.

Tras varias semanas hospitalizada, en la televisión apareció un hombre que violó a una menor de 14 años, Maribel lo identificó como su agresor. Se llama Geyser Crespo García: “El señor no se arrepiente de lo que hizo, él tiene la verdad de dónde está mi hija, pero nunca quiso decirme ni se conmovió. Entendí que de él no iba a obtener nada, así que decidí que buscaría a mi hija de otra manera. En 2017 hubo una riña en el penal donde está, le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza, le sumieron el cráneo y perdió el habla”.

Saber que de su agresor obtendría nada y que de “quedarme encerrada con mi dolor y depresión no iba a lograr nada, entonces decidí salir a buscarla y alzar la voz (las autoridades hacían poco o nada), es cuando tomas esas fuerzas de `yo la tengo que encontrar’”.

Pasó del dolor a la determinación. Por su condición física y emocional era difícil salir, así que encontró en las redes sociales a sus mejores aliadas: “Mi forma de expresarme y de buscar a mi hija fue a través de las redes sociales me di cuenta de que a través de ellas podía llegar a mucha gente. Podía contar mi historia, visibilizar a María José, sensibilizar y pedir a la sociedad apoyo”.

Sus páginas ya no sólo están abiertas para buscar a María José, Maribel publica ahí casos de personas que se acercan a ella para pedirle ayuda y que suba sus casos a sus cuentas en Facebook, Instagram y X. Así busca también ayudar otras personas que pasan por lo que ella y se alegra mucho cuando encuentran a sus familiares.

Gracias a su destreza para conectarse con el mundo a través de sus páginas tiene ojos en todo el mundo buscando a su nena que este año, el 14 de octubre, estará cumpliendo 15 años.

Entre sus avances está que un cantautor que ha trabajado con los Tigres del Norte le hizo un corrido a María José; la cantante Flor Bertotti mostró en pantallas gigantes durante su última gira por México la foto de Marijó de bebé y la proyección de cómo luciría a sus 13 años, hecha por MIssing Angeles Org; desde diversos países la gente le manda fotos sosteniendo un cartel que dice “Buscando a María José desde…” e incluso un productor de Netflix se interesó en su historia para contarla en la plataforma, se prevé que este mismo año salga, esto con el respaldo de una organización de Italia.

Maribel no ve el cómo no, busca el cómo sí. Cuando Geyser la atacó los médicos le dijeron que no volvería a hablar, pero se equivocaron; muchos le dicen que no encontrará a su hija y ella está dispuesta a demostrarles que también se equiovocan. Ella se define como esperanza, sabe con toda certeza que volverá a tener entre sus brazos a María José Monroy Enciso.

