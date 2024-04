Alejandro Calva es riguroso en el teatro

Con 35 años de carrera, basada principalmente en el Teatro, Alejandro Calva ha aprendido a ser riguroso y estricto en el escenario, más cuando trabaja en obras de comedia, porque sabe que es fácil dejarse engañar por la risa del público y en obras como “La Ternura”, la concentración es fundamental.

“El público siempre trata de llevarte por un camino que es mucho más fácil, pero como actor debes ir por el más complicado, porque muchas veces el espectador no sabe lo que le conviene y se ríe de cualquier cosa y los actores tenemos ese gran compromiso de no irnos por la risa engañosa”, afirmó.

“La Ternura”, montada en el Nuevo Teatro Libanés, es una historia que se centra en la guerra de sexos, inspirada en la obra clásica de Shakespeare, mezclando la comedia y la tragedia, ubicada en el siglo XVI, pero al mismo tiempo muy divertida. Al presentar la historia del Leñador Marrón y sus dos hijos, que se van a una isla lejana para no tener que lidiar nunca más con una mujer, sin embargo, esta misma idea la tiene la Reina Esmeralda y sus dos hijas, por lo que en este pedazo de tierra se encuentran, pelean y hasta se enamoran, no sin antes decirse varias verdades.

“Esta obra es muy peligrosa, porque provoca muchas risas, todo el tiempo se está riendo la gente, y de repente no nos dejan dar la función y paramos, pero aún así tenemos que estar concentrados y seguir”, detalló Calva.

La obra fue escrita por el dramaturgo español, Alfredo Sanzol, un conocedor profundo de Shakespeare, y es dirigida por Benjamín Cann, quien ayudó a Calva a construir el personaje del Leñador Marrón, quien es un poco soberbio y de carácter difícil. El elenco lo completan Mónica Dionne, Arap Bethke, Carla Medina, Pierre Louis y Luisa Guzmán Quintero.

“Creo que difícilmente terminará esta guerra de sexos. Tal vez en un futuro podemos hablar de seres humanos y no de hombres y mujeres, quizá está línea entre géneros que tanto nos ha determinado puede acabarse o hacerse más delgada, pero hasta ahorita, sigue siendo una batalla muy importante”, agregó.

SU PASIÓN

Calva inició su carrera en teatro y por un tiempo se resistió a entrar a los medios audiovisuales, por eso es que cada año trata de hacer aunque sea una obra, sólo la pandemia lo detuvo en 2021, pero no para, porque el escenario es lo que le da vida y aunque ha trabajado en medio centenar de puestas en escena, aún tiene varios personajes que le gustaría interpretar.

“Hay unos a los que me falta para llegar a hacerlos, hay otros en los que ya se me pasó el tren, y no podría hacerlos, al menos que fuera una propuesta controvertida o alternativa, pero en realidad para mí, cada proyecto es un regalo y cuando me encuentro ante la posibilidad de hacer algo que no había hecho antes lo tomo. No tengo un objetivo muy claro hacia dónde llegar, porque la vida es azarosa y te va llevando por muchos lugares y uno tiene que recibirlos como regalo”, contó.

En 1998, recibió el reconocimiento de la A.M.C.T. a Mejor Actor por “Actos Indecentes”.

Con “The Pillowman” ganó el premio al Mejor Actor de comedia en 2008 por la A.P.T.

Las funciones son en el Nuevo Teatro Libanés viernes, sábado y domingos.

6 funciones dan cada fin de semana.

35 años de carrera tiene.

PAL