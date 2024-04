El Legado de Guadalupe Tesillos

Hay mujeres que están redefiniendo la gestión del agua en sus comunidades. Son las heroínas silenciosas que cuidan cada gota, asegurando que cada hogar tenga acceso a agua potable y segura. Una de estas líderes es Guadalupe Tesillos Vargas de la comunidad de La Lucha 1, en Calakmul, Campeche, quien con pasión y determinación ha llevado el agua más allá de un simple recurso: lo ha transformado en un movimiento comunitario.

La gestión del agua en México enfrenta desafíos significativos. Las OCSAS –Organismos Comunitarios de Servicios de Agua Saneamiento- tienen la ardua tarea de garantizar el acceso al vital líquido en muchas zonas rurales del país. Sin embargo, su labor muchas veces pasa desapercibida, con infraestructuras desgastadas y falta de apoyo institucional. Pero en medio de estos retos, surgen historias inspiradoras como la de Guadalupe.

Ser la presidenta del Comité de Agua no es solo un título para Guadalupe, es una responsabilidad que lleva con firmeza y orgullo. Ella ha sido una de las principales artífices del sistema de recolección de agua en La Lucha 1, una infraestructura que ha sido esencial para garantizar el acceso a agua purificada a la comunidad. A través de sus esfuerzos y liderazgo, no solo se ha conseguido la mejora y mantenimiento de estas instalaciones, sino también la educación de las familias sobre la importancia de purificar el agua.

Pero Guadalupe es mucho más que una gestora. Ella es una líder comunitaria en el sentido más profundo de la palabra. Sus reflexiones sobre el liderazgo demuestran una sabiduría que va más allá de su edad. No se trata de controlar a la masa, sino de tener la habilidad de convencer, de relacionarse, de conectar con la gente. Es un liderazgo basado en el respeto mutuo y en la búsqueda del bien común.

Desde que se casó a los 16 años, Guadalupe ha desarrollado una asombrosa capacidad para interactuar y comunicarse con los miembros más antiguos de su comunidad. Esta habilidad ha sido crucial para lograr el apoyo y la colaboración necesaria para llevar adelante proyectos vitales como el del agua.

Sin embargo, el viaje no ha estado exento de desafíos. Como ella misma relata, llevar a cabo el proyecto de recolección de agua fue "una quebradera de cabeza". Pero las adversidades no detuvieron a esta valiente mujer. Con perseverancia, Guadalupe y su equipo han logrado no solo que el proyecto fuera aprobado, sino que continúa operando y beneficiando a toda la comunidad.

Al escuchar sus palabras, se percibe la pasión y el compromiso que Guadalupe tiene por su comunidad. No es solo una lucha por el agua, es una lucha por el bienestar, la salud, y el futuro de su gente.

En un país donde las mujeres muchas veces tienen un papel limitado en la toma de decisiones, historias como la de Guadalupe son esenciales. Resaltan la importancia y el poder de las mujeres como agentes de cambio en la gestión y cuidado del agua, y en todas las áreas de la vida comunitaria.

