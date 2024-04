Cántaro Azul: Resuelven el desabasto de agua 

Cántaro Azul es una asociación civil de Chiapas que impulsa prácticas sustentables relacionadas con el agua, la higiene y el saneamiento, indispensables para el disfrute de una vida digna.

Margarita Gutiérrez Vizcaíno, directora del programa de gestión comunitaria del agua de esta asociación, explicó que ellos han acompañado a las mujeres de Chiapas para que, desde sus diversas prácticas organizativas, fortalezcan la gestión del agua en sus territorios.

“Desde Cántaro Azul y las diversas asociaciones aliadas, como Centinelas del agua, Fondo para la Paz y Fundación Avina, entre otras, nos hemos dado cuenta de muchas brechas. Por ejemplo, la gestión comunitaria del agua es poco reconocida en el país. Todo mundo cree que sólo hay agua en las comunidades urbanas y se olvidan de cómo se resuelve el tema del desabasto y escasez que hay en las zonas rurales, esa es una primera invisibilización, se podría decir que es una marginación del tema”, enfatizó Margarita.

La directora del programa de gestión comunitaria del agua de Cántaro Azul, añadió que una segunda brecha a la que se han enfrentado es, como todo tema de género, se ignora el trabajo de las mujeres.

“Esto lo digo, porque normalmente en los puestos o en los cargos comunitarios asociados con el agua que es el comité o el patronato de agua normalmente, no participan las mujeres, sólo se les deja intervenir a los hombres. A pesar de que ellas, son las que se encargan principalmente de la gestión de este vital líquido, desde lo privado, pues son las mujeres quienes se aseguran que haya agua en el hogar, sobre todo cuando no hay un sistema de agua entubada y es cuando acarrear con la ayuda de sus hijos, este vital líquido hasta el hogar”, mencionó la supervisora.

Margarita añadió que en algunas comunidades sí hay agua entubada, pero no hay una toma en el hogar, sino que tienen que ir a una toma comunitaria, la que muchas veces queda muy lejos.

AGUA DE MALA CALIDAD

La supervisora enfatizó que, también las mujeres viven preocupadas, para que no se desperdicie el agua, ya que están conscientes de que cada vez hay menos y otra es que a veces el poco líquido que hay es de muy mala calidad.

“Cuando el agua no es de calidad, se enferma la familia y son las mujeres quienes les toca la labor de los cuidados, sobre todo, cuando se trata de sus hijos, quienes pueden padecer problemas gastrointestinales, no asociados a la comida, sino al agua. Entonces, digamos que ellas están muy involucradas en lo cotidiano; sin embargo, ellas todavía no tienen los espacios para tomar decisiones. Por ello, con esta campaña el objetivo es que las mujeres formen parte importante de las alternativas que se formulan en la decisión del agua”, recalcó Margarita.

Gutiérrez Vizcaíno añadió, que las mujeres en la campaña Ellas Hablan por el Agua se entregan con profesionalismo y ellas también motivan a otras y es como una cadena de empoderamiento.

“Tampoco, se trata de pasar la responsabilidad al otro género, sino hacer una decisión compartida y justo lo que hemos observado es el tema de monitoreo y la desinfección del agua; todo ello, para promover entre las comunidades ya sea la cloración o algún otro sistema de desinfección”, enfatizó Margarita.

Finalmente, la supervisora dijo que la participación de las mujeres en los temas del agua ha transformado los criterios y con ello se piensa continuar fortaleciendo la participación de las mujeres.

REALIDAD

“La participación de las mujeres en los temas de agua ayudó mucho a transformar creencias y hábitos”. Margarita Gutiérrez Vizcaíno, directora del programa de gestión comunitaria del agua