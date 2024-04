Alejandra Zaid se lanza a la música

Hace 16 años, Alejandra Zaid entró al mundo de la actuación, una carrera que disfruta y goza. Sin embargo, su primera pasión fue la música y no quiere quedarse con la espina de lo que podría lograr en esta área, por eso lanza su primer EP, del cual se desprende su sencillo 'En mí'.

“Es un camino recorrido de muchos años. La verdad es que yo canté antes de hablar, pero la vida me llevó por la actuación y he aprendido tanto de esta carrera, sé que es mi vocación, pero el año pasado me di cuenta que tengo que responsabilizarme por mi trabajo en la música, porque tengo más de 20 canciones escritas”, contó.

Zaid compuso su primer tema a los 15 años, hoy tiene 20, y al preguntarse qué hacer con todas esas letras, decidió que ella misma les daría voz. “Hay canciones que escribí hace tiempo, pero quería sacarlas independientemente si me identifico o no, es un reto, porque cuando uno decide dar el paso, no hay marcha atrás”, agregó.

El EP tendrá cuatro canciones, todas con una base de pop, mezcladas con otros ritmos y espera que la gente las disfrute como ella al hacerlas.

BRILLA EN TV

Como actriz, actualmente forma parte del elenco de “Marea de pasiones”, una telenovela protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa. Zaid da vida a “Roberta”, un personaje de la comunidad LGBT.

“Es muy emocionante ver personajes así en la pantalla chica, pero también es una gran responsabilidad prepararlo, porque no puedes dar nada por hecho, es representar a muchas personas. Televisa y las novelas aún son un sistema educativo en el país y latinoamérica y cuando uno tiene este tipo de personajes, lo único a lo que te puedes enfrentar es a la verdad, contarlo desde la empatía”, finalizó.

Su música saldrá al mercado a finales de marzo.

La novela Marea de pasiones pasa a las 21:30 horas en Las Estrellas.

PAL