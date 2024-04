Paty Cantú debuta en festivales

Paty Cantú tiene dos décadas en la música, cantando en escenarios importantes, sin embargo, será la primera vez que se presenta en un festival comercial, este viernes 17 de mayo como parte del cartel del Emblema, lo cual la tiene muy entusiasmada porque también es una manera de reconocer su trabajo y llegar a más público.

“Estoy muy emocionada, porque he ido a muchos eventos como público y ahora me parece una oportunidad de hacer un show muy diferente, quiero aprovecharlo al máximo, me van a

con una propuesta totalmente distinta, condensado todo lo del Feliz Breakup Tour, pero con una dinámica diferente, con mucha coreografía y vestuario, también tendremos buenos visuales para que la gente se la pase bien”, contó la intérprete.

Este espectáculo también lo presentará en sus demás presentaciones, en Querétaro, Veracruz y otros estados del país, con esta gira promociona sus más recientes temas del EP “Leo”, que contiene su más reciente sencillo, “Funeral 2.0”, el cual salió hace unas semanas en medio de una gran polémica al hacerse viral el #FuneralPatyCantú, provocando especulación sobre su muerte y varias críticas sobre las influencias del video, pero ella se tomó todo con calma, ya que tiene claro que ahora no sólo es necesario el talento, sino también hay que poner atención al marketing con el que se presenta la música.

“Lo que tengas que decir siempre deberá importar, pero hay una parte de la realidad de 2024, en la que ya no es necesario componer para sacar una canción o cantar, porque te ponen el Auto-Tune. Entonces, pareciera que lo único que necesitas son seguidores, lo demás pasa a segundo plano, aunque para mí es necesario que otra gente se identifique y te considere su lugar seguro”, agregó.

Componer esta canción fue un renacer, porque es enseñarle al mundo que no está dispuesta a soportar más: “Hay un antes y un después de este trabajo para mí, Soy independiente y me siento más dueña de mis decisiones, de mi material y de mi creatividad. Muchas veces me rompieron por fuera, mucha gente que me hizo daño y con otras me permití ser débil, por eso tiene el tema tiene destinatarios, uno de ellos soy yo, porque es decirme que no puedo permitir volver a hacer las versiones del pasado, donde me disfrazaba para complacer a otros”.

A sus 40 años luce espectacular, sin embargo, reconoce que no es fácil tener confianza en sí misma, ya que muchas veces se comparó con otras artistas, pensando que estaba mal por ser más caderona o no tan flaca como lo dicta la sociedad.

“Tengo las mismas inseguridades que cualquier persona, pero el escenario es mi lugar seguro, por eso yo puedo ser ese lugar seguro de mis fans, pero todo lo expresado en las canciones, me han engañado, he querido más de lo que me quieren, pero sigo”, afirmó.

DATOS

“Funeral 2.0” lo produjo la misma intérprete y el productor Saibu.

“La otra”, “A las 3” y “Lo que no quieres saber”, completan Leo.

En el Emblema también estarán Belanova y Sam Smith.

Nació en Houston, Texas, pero creció en Guadalajara.

NÚMEROS

18 años tenía cuando se sumó a LU.

2008 se lanza como solista.

2009 debutó como actriz.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ