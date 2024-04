AIHA, crean una alternativa contra virus y bacterias

“Soy la primera de mi familia en acabar una carrera universitaria”, asegura en entrevista Liliana Romero Reséndiz, ingeniera en Metalurgia y Materiales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y creadora de AIHA, el cual consiste en el desarrollo de un acero antimicrobiano, el cual tiene la propiedad de transformar los espacios públicos y cotidianos en un escudo contra virus y bacterias.

“Este es un acero heteroestructurado”, explica en entrevista con Mente Mujer la académica, de este material, al cual le agregaron unas “nanopartículas metálicas” que cuando “están en contacto con bacterias y virus, no permite que su metabolismo trabaje de la misma manera, entonces como irrumpen el metabolismo, al final las bacterias y los virus mueren porque no puede mantener sus procesos biológicos”.

Además, la científica asegura que este acero es hasta seis veces más fuerte que el convencional, más durable, más ligero y ecológico. “Es una maravilla, porque quiere decir que puede reducir la cantidad de acero que usas seis veces. Te va a durar más y no te contagias de nada”, explica Liliana.

Fue justo en 2021, mientras cursaba su posdoctorado en Hong Kong que comenzó con este proyecto, “me di cuenta de todas las ventajas ecológicas, económicas y de seguridad que tiene, y dije ‘me lo tengo que llevar a México’”, recuerda.

“La patente está registrada en Estados Unidos y China. Aquí, en México, estoy continuando el proyecto de acero, ya estoy comenzando a incluir aleaciones de titanio, principalmente para productos ortopédicos biomédicos”.

UNA VIDA ENTRE METALES

De su ingreso a la carrera, Romero Reséndiz recuerda que su generación no era muy grande, pues la carrera de Metalurgia y Materiales “no es muy famosa”; además, sólo recuerda que había dos mujeres en la ingeniería: ella y una compañera más.

“Es una carrera hermosa”, asevera la ingeniera y agrega que “ya estando ahí, me di cuenta de que ser mujer no implica absolutamente ninguna barrera”. Las barreras que enfrentó fueron culturales, “no son barreras reales que nosotras no podamos pasar”, además, el cursar esta carrera, le ayudó a Liliana a “descubrir que no estoy obligada a encapsularme en el rol convencional de ser mujer […], a mí me ayudó a descubrir que puedo mostrarme fuerte, puedo mostrarme la líder de grupo”.

Por esta razón, Liliana le envía un mensaje a las jóvenes que buscan incursionar en el mundo de la ciencia o en alguna carrera STEM, “es que las barreras que van a enfrentar son culturales, principalmente no son barreras reales, no son barreras que no pueden pasar. Nosotros podemos romper cualquier barrera, de verdad, cualquiera”.

SOBRE ELLA

Cursó la carrera de Metalurgia y Materiales en el IPN.

Es profesora en la Facultad de Química de la UNAM.

EL PROYECTO

2021 Liliana comienza el proyecto.

6 veces más fuerte, más durable, más ligero y ecológico.

Reduce las emisiones de CO2.

Hace los espacios más seguros y ecológicos.

