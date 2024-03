Retratan el impacto de la guerra en las mujeres

Olesya Drashkaba siempre se consideró una persona miedosa, “si alguien me hubiera dicho dos años atrás que tenía que vivir en una ciudad bajo bombardeos nunca lo hubiera creído”, dice.

Como otros tantos miles de sus compatriotas también se ha acostumbrado a vivir con la sirena anti bombardeo resonando en sus oídos, a planear el día pensando que en cualquier momento se puede ir la luz o el internet, o a movilizar a los más pequeños a un búnker cuando llega la alerta.



“La guerra afecta a todos negativamente y lo primero que mata es la tranquilidad, la estabilidad y la esperanza de no saber qué va pasar al día siguiente. Cada mujer en Ucrania, a partir del 24 de febrero de 2022, cambió drásticamente, porque a partir de esa fecha todas fueron obligadas a planear la vida con una perspectiva diferente, con una perspectiva de mediano y corto plazo”, cuenta Olesya en su primera visita a México.



Ella nació en Úzhgorod, una ciudad al oeste de Ucrania, pero vive con su madre en Kiev. Desde el inicio de la invasión rusa, hace ya dos años, comenzó a movilizarse para seguir trabajando como artista gráfica.

Junto con otras mujeres ucranianas fundó Sunseed Art, plataforma que les ha permitido expresarse en tiempos de guerra y llevar su trabajo más allá de su territorio. Después de visitar Sudáfrica, Suecia y Guatemala, su exposición “El rostro femenino de la guerra” se exhibe en México, en la Casa de Francia (Havre 15, col. Juárez).



En un inicio “éramos cinco personas y esto fue creciendo hasta conformar un grupo de 20, no sólo somos mujeres también hay hombres, necesitábamos asociarnos y juntarnos, apoyarnos unos a otros, compartir lo que hacíamos y creció en un proyecto social en el que podíamos exponer nuestro trabajo y obtener recursos”, recuerda.

Cuando empezó la guerra para todos los artistas eran tiempos complicados, muchos creadores decidieron tomar las armas, “se calcula que unos 70 representantes de las artes han dado su vida por Ucrania”.



Los carteles de la exposición muestran el terror de la guerra, pero también la esperanza y la resiliencia de las mujeres. “Nuestro proyecto se llama Sunseed Art, que en inglés es específicamente semilla de girasol, que son de color negro. Para nosotros este nombre era relevante porque era la metáfora de los tiempos oscuros a los que llegó Ucrania y cómo de esa semilla que está en la tierra, florece una flor hermosa, amarilla, que mira al sol”.



Dividida en diferentes categorías, la colección de carteles traída a México incluye unos 35 trabajos, aunque han creado más de cien. En Ucrania, agrega Olesya, “hoy lo más importante para una mujer realmente es sobrevivir, mantener su salud física, su salud mental que se está afectando muchísimo ante la guerra, y tanto para las mujeres como para cualquier ucraniano, no importa el género, es importante mantenernos a salvo y trabajar en conjunto”.

Créditos: Leslie Pérez



El arte, piensa, no sólo sirve para reflexionar sobre lo que está pasando, sino como elemento regenerador, “nos ayuda a curar ciertas ranuras mentales, psicológicas”, pero, además, “también es una manera eficaz de archivar los crímenes que se están perpetrando. Tanto los poetas, los artistas plásticos, los escritores, todos a su propia manera, documentan la guerra, los testimonios de la guerra, las pruebas de los crímenes que se están cometiendo”.



A través de la página sunseed-art.com/en/ se puede adquirir el trabajo de los artistas ucranianos. El 50 por ciento de las ganancias va directamente al artista y el diez por ciento será destinado, hasta el término de la guerra, a las Fuerzas Armadas de Ucrania, al fondo Come Back Alive o a la fundación benéfica "Voices of Children".

ELEMENTOS

Algunas artistas incluidas son Eugenia Polosina y Tatiana Yakunova

También hay trabajos de Masha Foya y de Solomia Gorobiuk

Algunas categorías en las que se divide la expo son Madre, Guerrera, Salvadora, Bruja

Por Luis Carlos Sánchez

