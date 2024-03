Rescate Imposible: hacen su propia acción

Milo Ventimiglia, quien fue parte de la serie This is us y Ricky Whittle conocido por su participación en American Gods, visitaron México para presentar el estreno de Rescate Imposible. Dicho filme, desencadena una ola de suspenso con escenas de acción. Tras una preparación física intensa, ambos actores, comparten su proceso, la trama de la película, sus momentos favoritos y la relación del team de grabación.

Ante las escenas de acción, los actores comentaron que no utilizaron dobles y su preparación fue intensa. “Hubo mucho movimiento físico al filmar la película, con mucha dificultad ya que bajábamos y subíamos esa enorme montaña, cargando todo el equipo y las armas, fue muy pesado” comentó Milo.

Por su parte Ricky mencionó que su preparación consistió en tener un entrenamiento con mucha disciplina el cual empezó unos meses antes del inició de filmación y continuó tiempo después. “Hubo mucha preparación física, cuando no estábamos en el set, íbamos al gimnasio del hotel donde nos quedamos, además recibimos entrenamiento táctico y de armamento”.

El filme Rescate Imposible muestra la historia detrás de la misión de salvar a un activo de la CIA en las Islas Joló, en Filipinas. Todo ello, con un equipo de controladores de ataque terminal conjunto (JTAC) que son dirigidos por un piloto de drones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia. Para los actores, la película fue una experiencia significativa.

“El director William Eubank hizo un gran trabajo junto con el equipo de producción, es un gran guion y logró que todos tuviéramos como objetivo hacer de manera muy personal nuestros personajes, para que fueran reales”, comentó Milo.

“Había tantas partes diferentes de la película que son divertidas. Me encanta la acción, hubo mucha improvisación” comentó Ricky.

Los actores, durante su visita a nuestro país, mencionaron que se conocían desde hace muchos años, pero es el primer proyecto en el que actúan juntos. La relación con sus compañeros de trabajo fue excelente, Milo comentó que le encantó el ambiente que puso Russell Crowe en el set, lo que hizo que todo fluyera.

Pese a que la historia se desarrolla en Filipinas, la filmación tuvo locaciones en Australia. “El proceso de creación de la cinta fue muy divertido, ya que estaba Milo, a quien conozco desde hace mucho tiempo y luego tienes a la familia real australiana en los Hemsworth, Luke y Liam, quién mejor para mostrarte ese hermoso país”, finalizó Ricky.