Max va por público infantil: ofrecerá mayor contenido de calidad para los niños

Las plataformas digitales permiten que exista mayor contenido y para todo tipo de público, por esto mismo, captar la atención de las nuevas generaciones es difícil, sin embargo, HBO Max cambia de nombre este 27 de febrero y llega ahora como Max, siendo una plataforma que ofrecerá mayor contenido y de calidad para los niños.

“Los niños son un público muy sensible y necesitan un cuidado especial, en muchas plataformas digitales se encuentran con contenido no apropiado y con experiencias que no están curadas de una manera correcta. Por eso, nosotros tenemos un equipo de más de 50 expertos que trabajan constantemente en asegurarse que todo lo que presentamos sea adecuado para ellos”, señaló Pablo Zuccarino es vicepresidente senior y gerente general de Kids & Animation en Warner Bros Discovery, América Latina.

Zuccarino considera que, ante la llegada de la Inteligencia Artificial, se debe poner más énfasis al contenido de calidad y tener curadores que realmente verifiquen que las producciones son aptas para niños, lo cual en Max se está haciendo, ya que aún cuentan con el factor humano para hacer las programaciones.

Max llegará con los clásicos de Discovery Kids y Cartoon Networks, pero también con nuevos episodios de éxitos como “Peppa Pig” y contenido original en cada región. En México habrá nuevos episodios de la serie “Rey Misterio”, un producto que está hecho por animadores mexicanos, ya que la marca también fomenta el desarrollo profesional de los artistas.

“Participamos activamente dentro de la industria haciendo cabildeo para que haya un fondo para los creativos mexicanos, chilenos y argentinos, asegurando que la industria esté lista para entregar material nuevo. En este sentido, también trabajamos con expertos de psicología para que todo esté bien hecho”, explicó.

En México, trabajan de la mano Cartoon Network y el Festival Pixelar, con un programa de capacitación para escritores y animadores y han visto una evolución importante en los últimos años, y si bien ha crecido mucho este mercado, considera que aún falta mayor cantidad de profesionales, porque sigue siendo una industria pequeña.