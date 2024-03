El liderazgo requiere pasión para tener éxito: Carla Rodríguez

El gusto por el maquillaje y el deseo de ayudar a mujeres a lograr una mejor versión de sí mismas, se combinaron para crear un emprendimiento que posiciona a Carla Rodríguez en una líder con propósito que inspira

Sin pasión por lo que se hace, ningún líder podrá alcanzar el éxito. Carla Rodríguez sabe que sin esa chispa que motive a crear cosas nuevas e impactar positivamente en el entorno y las personas, el liderazgo no puede existir porque no importa si se tienen grandes habilidades o una visión de negocios, todo puede derrumbarse cuando la pasión no es la razón para trabajar.

Y es precisamente esa pasión, sumada a soñar en grande, las que han sido el hilo conductor de la trayectoria de Carla, desde que era contadora en grandes corporaciones donde eficientó los procesos de operación, transformó la forma de trabajar y abrió áreas de auditoría interna, no muy común en algunas organizaciones; hasta ahora que está en el mundo del emprendimiento donde se ha convertido en referente de la industria de la belleza.

Pero convertirse en la líder que es hoy ha sido un largo camino en el que ha aprendido innumerables lecciones, siendo la principal aprender a vencer temores y ser más segura de sí misma. Como muchos egresados que se enfrentan desafío de incursionar en áreas nuevas, como ocurrió al inicio de su carrera, siendo la más joven de 23 años, el nerviosismo de relacionarse con los altos mandos para discutir aspectos de sus funciones, resultaba complicado, tanto por la jerarquía de los líderes como la edad.

Siendo de los primeros retos, trabajó para dar el primer paso haciendo crecer su confianza, lo que tiempo después le permitió crecer y pasó de solo ser parte del equipo de auditorías, a miembro del consejo administrativo y de las tomadores de decisiones cruciales de la organización como ocurrió en Nadro, donde se especializó en auditoría interna.

Nuevos caminos

Para entonces, el liderazgo de Carla se consolidaba una vez más. Ser autodidacta, resiliente, disciplinada, disruptiva y rodearse de personas más talentosas, son algunas de las cualidades que la han caracterizado, así como el nunca dejar de soñar y manifestar sus objetivos, lo que le permitió comenzar un nuevo plan: emprender.

Parte de las claves del liderazgo de Carla y de los logros que a la fecha ha obtenido es el nunca dejar de soñar, imaginar todo eso que se desea porque solo así, se lograrán grandes cosas, tanto para la vida laboral como personal.

“Los sueños no deben acabarse, no deben ser solo cuando eres niño porque es a partir de ellos que cumplimos los objetivos. Para ello, hay que tener muy claro la meta, el plan para alcanzarla y prepararse personalmente, porque claro que los podemos cumplir”

Muestra del poder de sus sueños en el mundo de los negocios comenzó cuando aún laboraba en las farmacéuticas, época en la que inauguró dos cafeterías que atendía los fines de semana. Hoy, se consolida como una líder destacada del sector de belleza con su empresa: Nuestro Secreto, tienda de maquillaje, cuidado para la piel y cabello que comenzó a su salida de las farmacéuticas. Una experiencia le hizo decidir en soltar lo que amaba por comenzar algo nuevo que amar.

El camino de Carla se trazó por años en el ámbito contable y financiero en industrias farmacéuticas, pero cuando vivió una experiencia de compra en Mercado Libre un tanto negativa, ya que el pedido no llegó adecuadamente hasta tiempo después, vio una oportunidad de negocio que necesitaba un concepto fresco y lejos de lo tradicional, por lo que con su esposo, conformó una empresa que revolucionó el mercado al ofrecer marcas nacionales e internacionales poco conocidas, innovadora y de alta calidad. Por ejemplo, sombras con glitter, colores neón, etc, que en la época era poco común.

“Siempre se trata de abrazar el cambio. Para Nuestro Secreto, el abrazar se agudizó con la pandemia del Covid porque de un momento a otro tuvimos que cerrar e impulsar otros canales como e commerce, pero este abrazo lo hemos venido dando desde el inicio, desde que cambiamos de sector y en cada proceso que hacemos porque es el cambio el que te hace crecer y salir de tu zona de confort. Si no abrazas el cambio, difícilmente podrás tener éxito”.

Belleza para empoderar

Pero el propósito de Carla no se limita a vender. El mayor valor de Nuestro Secreto y que como líder busca crear, es hacer del maquillaje, el aliado para empoderar a las mujeres, sobre todo cuando atraviesan problemas emocionales o enfermedades que afectan su condición. Se trata de abrazar el cambio.

Una de las cualidades de Carla es su disciplina en torno a su imagen. Siempre pulcra y maquillada para trabajar, pues sabe que la apariencia tiene un fuerte impacto en la forma de percibirse, brinda mayor seguridad, aumenta la autoestima y genera confianza. Eso le ayudaba cuando debía lidiar con situaciones complejas como ganar confianza con sus superiores, y eso es lo que busca lograr en la población: cambiar vidas a través de un pequeño producto.

Su tenacidad y dedicación reflejados en el operar de Nuestro Secreto y el impacto que logra en las mujeres, la convierten en inspiración para la comunidad, la aliada ideal para desarrollar una mejor imagen personal y la emprendedora que conquista el mercado. Bajo el lema del empresario Jeff Bezos, Carla trabaja duro, se divierte y hace historia, porque sabe que si su profesión la ve como diversión, “ya no es trabajo y el impacto que dejas al transformar vidas, y tocar corazones, se vuelve historia. Eso es lo que busco lograr día a día” finalizó.