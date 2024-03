El gobierno federal no quiere aceptar el rango de violencia que se vive en el país, asegura Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, que el gobierno federal no quiera aceptar el rango de violencia que se vive en el país.

El líder priista se refirió a la evaluación hecha por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional 2023, una organización independiente de la sociedad civil, con sede en Ginebra, Suiza, que coloca a México en el primer lugar de una lista de países donde prosperan 15 mercados criminales, entre los que se encuentran la trata y tráfico de personas, extorsión, venta de protección, tráfico de armas, venta de productos falsificados y delitos financieros.

Sigue leyendo:

Rubén Moreira llama a actuar frente al peligro de que el crimen organizado se apodere del país a través de las elecciones

PRI impulsa iniciativa en la Cámara de Diputados para garantizar medicamentos gratuitos a adultos mayores

“En algunos lugares la extorsión ha llegado a límites increíbles. Una señora que vende tamales, artesanía, tiene que pagar derecho de piso. Estamos en una emergencia. La autoridad es evidente que no lo va a reconocer, me preocupan las grandes organizaciones que antes eran muy activas y ahora no han dicho absolutamente nada y que se normalice la violencia. No nos acostumbremos, el gobierno tiene que ofrecer la paz y la tranquilidad y hasta ahora no lo ha hecho”, afirmó Moreira Valdez.

No nos acostumbremos, el gobierno tiene que ofrecer paz y tranquilidad y hasta ahora no lo ha hecho, afirma Créditos: Archivo

Resalta asesinato a precandidatos

Mencionó también el caso de los asesinatos de los precandidatos a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, el morenista Miguel Ángel Reyes Zavala y el panista Armando Pérez Luna.

“El problema de esos crímenes es que generan, con la impunidad, un ejemplo perverso, se puede matar a un candidato y no sucede nada y además beneficia a un partido que no persigue al crimen. Y por otro lado, en algunos municipios el crimen trata de apoderarse de todo, del gobierno, de los mercados, del comercio, la extorsión está al tope”, indicó.

El diputado priista dio las cifras de homicidios que se registraron en los últimos diez días en varios estados del país: Baja California, 48; Chiapas, 30; Chihuahua, 43; Ciudad de México, 18; Durango, cero; Estado de México, 70; Guanajuato, 75; Guerrero, 21; Jalisco, 40; Michoacán, 56; Morelos, 48; Nuevo León, 45; Puebla, 28 y Veracruz, 26.

dhfm