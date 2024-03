"La cámara ha sido un pretexto para conocer la vida": Graciela Iturbide

Para Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) “la cámara siempre ha sido el mejor pretexto para conocer el mundo, para conocer las culturas, para conocer gente y para conocer la vida”, un instrumento que le permite congelar aquellos momentos que sólo ella ha visto y compartirlos.

Este trabajo, de más de cinco décadas, se puede apreciar en la exposición Graciela Iturbide, figura imprescindible de la fotografía mexicana, una muestra que reúne 200 imágenes emblemáticas e inéditas, cuya selección fue concebida especialmente para el Centro Cultural Fabrica de San Pedro en Uruapan, Michoacán, y que inaugura el 22 de marzo.

“Como Picasso, yo no busco, encuentro; siempre dejo que el mundo me sorprenda, que la vida cotidiana me muestre algo maravilloso y me permita tomar una parte de ella”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Y aunque la exhibición revisita cada uno de los temas que le apasionan como lo ritual, la naturaleza, los animales, la muerte y el viaje -como experiencia de introspección de autoconocimiento-, nunca vuelve a ellos cuando necesita comenzar de nuevo: “aprendí a tomar inspiración de todo lo que mis ojos ven, de todo lo que mi piel siente, de todo lo que me provoca una situación y de todo lo que me regala la vida”.

“En la exposición verán fotos de todas las series que he realizado, pero no todas son piezas que he exhibido, qué pena mostrar las mismas siempre, hay muchas inéditas que habían permanecido guardadas, de las primeras hasta las más recientes, de mis viajes a la India, a Uruguay…”, contó la también cineasta.

Asimismo, explicó que va a exhibir fotos que se hicieron emblemáticas como la de Nuestra Señora de las Iguanas o La Medusa Juchiteca -como fue apodada en Oaxaca- “su nombre es Zobeida y la conocí cuando acompañé a la mujer que me recibió en su casa, en Juchitán, para vender jitomates en el mercado; ella vendía iguanas y la forma más fácil de transportarlas era esa -montadas sobre su cabeza- ya nunca supe si fue consciente del alcance que tuvo esta imagen”, recordó.

La Mujer Ángel también es para ella una de las imágenes más entrañables que ha capturado y que forma parte de esta muestra, le trae muchos recuerdos y “es importante porque fue una foto que me regaló el desierto, una imagen que me enseñó Pablo Ortiz Monasterio cuando estaba curando el libro Los que viven en la arena (1981), un catálogo que me ayuda a guardar en mi memoria a los seris”, explicó.

Créditos: Graciela Iturbide

“Con Manuel Alvarez Bravo aprendí a ser Graciela Iturbide, vengo de una familia muy conservadora, como saben no me dejaron estudiar literatura, por lo que él fue un gran maestro, me enseñó a ser yo en la vida, a enamorarme de la fotografía, nunca me dijo que estaba bien o mal, me ayudó a creer en mi trabajo, en mi misma; por otra parte Toledo me enseñó a amar y defender lo que hacía. Los dos eran personas espiritualmente parecidas, ninguno tenía muchos amigos, pero tenían amistades fuertes, hicieron por las juventudes lo que Javier Marín está haciendo por Etla, en Michoacán… pero es la fotografía la que me ha enseñado la vida”, contó Iturbide.

Dentro de su carrera, dijo, también existieron mujeres que la inspiraron como Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Francesca Woodman y Diane Arbus, “cuyo legado nutre a las fotógrafas mexicanas, sobre todo a las fotoperiodistas”, señaló.

Alguna vez dijo que la India India era el país en donde fue más feliz -después de México-, hoy, corrige: “si bien es maravilloso, también es el que más me duele, la pobreza es inconmensurable, las personas aceptan lo que son -hablando de pobreza, riqueza o enfermedades- porque dentro de su creencia de la reencarnación consideran que deben aceptar lo que les toca para evitar regresar a la vida en algo peor, por eso creo que debo rectificar, es el más interesante”, indicó.

Por último, Iturbide contó que aunque de niña quería ser escritora, su vida no se sería igual sin la fotografía “me falta tiempo para seguir tomando fotos”, pero advirtió que le resulta muy importante escribir todo lo que sucede en sus sueños, incluso ha llenado cuadernos enteros con ellos.

La museografía de la exposición Graciela Iturbide, figura imprescindible de la fotografía mexicana fue realizada por el arquitecto Mauricio Rocha, mientras que la sonorización está a cargo del compositor Manuel Rocha, ambos, hijos de la fotografa, quienes fueron invitados por el artista Javier Marín.

“Yo no los invité, cuando me dijeron que iban a formar parte de esto les dije que no, ya sabes por qué, pero me comentaron que Javier los había invitado, y ahí no puedo hacer nada, sabes, una no puede decir que sus hijos son maravillosos en lo que hacen, pero lo son”, finalizó Graciela Iturbide y agregó que se encuentra feliz de que ellos formen parte de esta gran exposición y homenaje a su vida y a su trayectoria.

Créditos: Graciela Iturbide

ELEMENTOS

El Centro Cultural Fábrica de San Pedro es impulsado por la Fundación Javier Marín.

La artista es considerada una de las eminencias en la fotografía social.

La figura femenina es importante en su creación, pero por una situación casual, ellas son siempre las primeras en abrirle las puertas de sus hogares y de su corazón.

Las primeras fotos de Iturbide involucran angelitos, infantes o niños jóvenes que han fallecido, todos retratados desde una perspectiva poética.

Su fotografía suele ser en blanco y negro porque considera “que son más bonitas y abstractas”.

Ha expuesto individualmente en el Centre Pompidou (1982), el Museo de Arte Moderno de San Francisco (1990), el Museo de Arte de Filadelfia (1997), el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles (2007), la Fundación Mapfre en Madrid (2009), el Fotomuseum Winterthur (2009), la Barbican Art Gallery de Londres (2012), entre otros.

Ha obtenido muchos reconocimientos como el Premio Fotografía William Klein, que otorga la Academia de Bellas Artes de Francia.

Considera a la fotografía como un ritual espiritual.

50 décadas de trayectoria celebra la fotógrafa.

200 fotografías conforman la retrospectiva.

Por Azaneth Cruz

