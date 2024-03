Tras derribo de mural artístico en la frontera, sus creadores apuestan por reactivación

En 2019, los artistas Chris Cuauhtli y Javier Salazar, liderados por Lizbeth de la Cruz Santana, especialista en Culturas y Literaturas Latinoamericanas, dieron vida al Proyecto Mural Playas de Tijuana (PDT) para protestar contra la construcción del muro fronterizo y la deportación masiva orquestada por el expresidente norteamericano Donald Trump, quien entre 2017 y 2021 expulsó a 128 mil mexicanos de Estados Unidos.

En febrero de este año, el muro de acero fue derribado para construir uno de doble altura, destruyendo con él la obra Humanizar la Deportación, un mural en el que se plasmó el rostro de 15 migrantes cuyas historias fueron contadas dentro de la página del proyecto.

Los relatos, incluido el de Javier Salazar, tienen algo en común, todos son de personas que llegaron al país norteamericano cuando eran niños y fueron deportados cuando ya habían construido una vida en aquel país.

La deportación de Salazar, en 2019, hizo que el pintor pudiera percatarse de lo desorganizada que estaba esta comunidad en México, así como de la falta de apoyos de las autoridades y de la sociedad.

“Cuando eres deportado llegas sin nada, y, si tienes suerte, te contratan en lugares como call centers que son de lo mejor que puedes encontrar, no conoces la cultura, no tienes a nadie, no tienes nada, pero a mi me salvó el arte”, dijo.

Autodidacta de formación, el artista comenzó a plasmar su historia y la de “sus paisanos” en cuadros, así como en algunas paredes de las calles en Tijuana, pronto se sumaron otras personas a la comunidad de artistas y migrantes que se creó en ese estado.

Respecto a la reactivación del proyecto mural, explicó que es una respuesta a las acciones del gobierno norteamericano: “se llevaron nuestro arte pero nos dejaron un lienzo en blanco para contar nuevas historias”, dijo Salazar, quien contó que la doble altura les da la oportunidad de plasmar el doble de historias.

“Invisibilizaron mi existencia, y con ella, la de muchos otros, como la de una madre que podía encontrarse con su hijo, de vez en cuando, en el Parque de la Amistad ubicado entre Tijuana y California”, contó.

En el nuevo muro se van a plasmar los rostros de otros migrantes mexicanos que fueron deportados bajo la misma circunstancia de vida que la del artista; asimismo, a través de la página web, De la Cruz Santana anunció la extensión del Proyecto Mural en El Paso Norte, donde El Puente Negro, ubicado entre Texas y Ciudad Juárez, se convierte en lienzo.

Javier Salazar es autor de la polémica obra el Beso de Trum y Biden que fue colocado en este muro, una obra que podría ser llevada al Museo de Arte de San Diego, en Estados Unidos, junto con algunos fragmentos que quedaron del mural para crear conciencia sobre la migración.

-Los temas que retrata Javier Salazar son la migración y los campesinos.

-En su obra escribe frecuentemente “ni de aquí ni de allá”, una frase que alude a la forma en que se siente.

-Javier Salazar llego a EU cuando tenía tres meses de edad y fue deportado a los 34 años, situación que motivó su nombre artístico Deported Artist.

-El Proyecto Mural El Paso Norte inicia el 2 de mayo, de este año, todavía no se conocen más detalles.

-30 rostros se plasmarán como parte de la reactivación del Proyecto Mural Playas de Tijuana, este año.

- 5 años cumple Salazar de haber sido deportado a México.

PAL