Con presencia de AMLO, inicia operaciones Acueducto El Salto-La Red-Calderón

Con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, este viernes se dio inicio a la operación del Acueducto El Salto - La Red- Calderón, en Jalisco

Esta obra, es la primera parte del proyecto de la Presa El Zapotillo para dotar de agua a la zona metropolitana y se iniciará dotando mil litros y en mayo, cuando se cierren las compuertas de desvío en la Presa El Zapotillo, comenzará el almacenamiento para luego enviarla a la ciudad y beneficiar al menos a un millón de habitantes.

López Obrador reconoció la lucha de los habitantes de Acasico, Temacapulín y Palmarejo, y a los técnicos que les asesoraron para descartar la inundación con la construcción de la presa.

"Los técnicos que asesoraron a las comunidades, a los pueblos vieron que era factible, fiable el poder utilizar la presa, si no en toda su capacidad, si lograr que aporte dos mil litros por segundo para el abasto de agua en Guadalajara".

Sigue leyendo:

AMLO responde por datos personales de periodista del NYT

El Tren Maya sigue: AMLO

El mandatario federal también reconoció que las empresas que participaron en la construcción de El Zapotillo se comprometieron a concluir el proyecto y que no abusaron al solo cobrar anticipos como empresas contratistas más que construcctoras.

Foto: Presidencia

El director del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo destacó que gracias a esta obra, se evitarán los tandeos aunque adelantó que el plan de mantenimiento se llevará a cabo como ya es costumbre, durante el periodo de Semana Santa, pero no esperan que se afecte a los usuarios.

"Un metro cúbico por segundo, una vez que terminen los trabajos en Presa del Zapotillo, se pronostica que llegarán otros dos metros cúbicos por segundo más, o sea que una vez funcionando el sistema completo estaremos recibiendo a la zona metropolitana tres metros cúbicos por segundo en este sistema. Muchas gracias. -¿Para cuándo se prevé que terminen los trabajos en Zapotillo?- Está previsto, según comenta la autoridad federal, en el mes de mayo".

Foto: Presidencia

Van a restituir los 74 inmuebles

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro, informó que hoy mismo enviará una iniciativa de decreto al Congreso local para restituir los 74 inmuebles a los habitantes de Acasico, Temacapulín y Palmarejo a quienes se les compraron para hacer el proyecto que planteaba la inundación en estas comunidades.

Señaló que justo esta mañana el reporte que semana con semana recibe de la Comisión Estatal del Agua (Conagua) respecto a los niveles de las fuentes de abastecimiento superficial que tiene la Ciudad de Guadalajara, la presa Calderón, después de Chapala, la fuente principal de abastecimiento, estuvo hoy por la mañana al 28 por ciento de su capacidad.

"La presa está en un nivel en el que si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos estos cinco años para llegar hasta este día, estaría sin capacidad de abastecer de agua la ciudad en un mes más. Hacia finales de marzo, principios de abril, las proyecciones que tenemos es que si esto no estuviera sucediendo en esas fechas, estarían quedándose sin agua alrededor de un millón de personas de la Ciudad de Guadalajara".

AMLO: "No daré asesoría” al nuevo gobierno, la gente no va a querer retroceso"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no brindará "asesoría" política al nuevo gobierno que comenzará en octubre de este año.

En la inauguración del Acueducto El Salto-La Red-Calderón, el mandatario federal afirmó que va a jubilarse y se queda con la satisfacción del deber cumplido, además el movimiento de transformación quedará en buenas manos.

“Estamos muy contentos, por eso ya estoy por jubilarme -”asesoría’, le gritó el público- este no, no, no, no, no, este me voy a ir con muchas satisfacciones, con el deber cumplido. Además soy partidario, hoy estamos recordando el infame en asesinato del presidente Madero, el apóstol de la democracia, y acuérdense que planteaba ‘sufragio efectivo, no reelección’, entonces este no va a hacer falta tampoco la asesoría, porque va a quedar en buenas manos este el movimiento, estoy contento también por eso, porque este va a continuar la transformación”, explicó.

Leyenda

López Obrador consideró que el pueblo de México decidirá rechazar los retrocesos en la elección de junio.

“Pienso que la gente no va a querer retroceso, va a querer que se siga avanzando, se siga hacia (...) nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’. Hay que pensar en las nuevas generaciones, además me voy contento porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, porque esa no es la felicidad ¿Qué es la felicidad? poder estar bien con uno mismo, también nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo”, indicó.

El jefe del ejecutivo federal reconoció al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y aseguró que en política no todos actúan con respeto ni tolerancia.

“Un reconocimiento especial al gobernador de Jalisco porque no todos en política actuamos con respeto y tolerancia, a mi me ha costado trabajo actuar, equilibrando, emoción con razón. Se necesita la pasión para hacer muchas cosas, pero también la razón. Se puede tener el corazón caliente, pero la cabeza fría, y no vernos como enemigos, si acaso como adversarios, eso sí, pero no enemigos, no odiar a nadie y así se puede gobernar bien y se puede ser felíz”, aseveró.

DRV