“The Chosen”: Aprenden de la vida de Jesús

En el marco de la cuaresma de este año, llega a las pantallas cinematográficas la cuarta temporada de la serie “The Chosen”, una historia que humaniza y profundiza en la vida de Jesús, a quien da vida el actor Jonathan Roumie, quien al igual de sus compañeros Vanessa Benavente, “Madre María”, y Abe Bueno-Jallad, “Santiago el grande”, han aprendido mucho de la historia.

“Lo que realmente me llevó de esta experiencia es conocer su lado humano con tanto detalle, conocer esas cosas específicas de los pequeños momentos con sus amigos, su familia, sus seguidores. Pensar en cómo fue viajar para estar en el camino con él hace que me acerque a él y quiera saber más”, señaló Roumie.

La serie se estrenó en 2019, y además del guion, Jonathan lee constantemente los evangelios para estudiar su vida y esto también le permite entender lo mucho que tenía por decir Jesús y el impacto tan profundo que dejó en el mundo. Este jueves se estrenan los dos primeros episodios en las salas cinematográficas de Latinoamérica.

Para Benavente, dar vida a “María” le permite entender y aceptar el lugar que la vida le da: “Interpretar a estas personas, cuya historia sigue siendo tan relevante a miles de años de que sucedió, es muy inspirador y es aprender, aunque no quieras. En mi vida diaria me encuentro muchas veces diciendo ‘acepta’, ‘acepta’, porque la veo a ella y conocía su lugar en todo estos hechos”.

Vanessa también está satisfecha de que esta producción permita que la gente conozca a una mujer fuerte, porque hasta ahora la iconografía clásica de María de las iglesias y de la historia del arte siempre se le ve muy delicada, vulnerable e incluso frágil. “Me di cuenta que es muy fuerte, desde muy pequeña fue así, porque para poder cruzar todas estas vicisitudes”, agregó.

Abe coincidió con Jonathan, al asegurar que conocer más el lado humano de ‘Jesús’ lo hizo crecer, pero lo que más le encanta de dar vida a “Santiago”, es que pudo estar cerca del ‘maestro’ que les enseñaba donde han fracasado. “Creo que tocamos muchos temas que realmente pueden enseñarnos y darle luz a mucha gente hoy en día”, afirmó.

Para Bueno-Jallad lo más importante que le ha dejado esta producción es la satisfacción del público, porque le han llegado varias historias a redes sociales, de personas que agradecen este trabajo, porque les ha dado esperanza, ya que a veces pierden la fe. “Entonces yo tengo esa carga, no me importa si crees o no, pero si te conmueven las escenas, hemos hecho un buen trabajo”, contó.

EL ENCUENTRO CON EL PAPA

La serie ha conquistado 175 países y tiene más de 770 millones de reproducciones. Además, ha duplicado su audiencia en el último año, al lograr que más de 200 millones de personas hayan visto por lo menos un episodio y contar con 12 millones de seguidores en las redes sociales. Tal es su éxito, que incluso Roumie fue invitado al Vaticano y se reunió con el Papa Francisco.

“Le dije que rezaba por él y le pedí que orara por mí, porque estoy interpretando a Jesús y significa mucho para tanta gente y él dijo que oraría por mí. Además, como católico, conocerlo fue un sueño de infancia hecho realidad”, detalló.