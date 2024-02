Samuel García anuncia creación de Procuraduría de la Defensa de las Mujeres

Al encabezar la presentación del informe de la Comisión para la Inclusión y No Discriminación, el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, anunció la creación de la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres que inicia ya sus trabajos.

Acompañado por la titular de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera y por Consuelo Bañuelos, presidenta honoraria de la Comisión, el mandatario estatal informó que se destinarán 25 millones de pesos para la operación del nuevo organismo.

“Vamos a crear la Procuraduría de Defensa de las Mujeres que inicia sus funciones ya”, expuso ante representantes y líderes ciudadanos, “este año hemos asignado 25 millones de pesos para iniciar con una Procuraduría que brinde atención y representación jurídica a mujeres y víctimas de violencia, además, esta Procuraduría será reforzada con la Red Estatal de Refugios y Centros Violeta”.

Precisó en su intervención que la creación de un organismo de esta naturaleza es resultado de mesas de trabajo en las que se exigió su creación, tras la presentación de un pliego petitorio entregado el 8 de marzo del año de 2023.

“En él, se pide enérgicamente una Procuraduría de la Mujer”, abundó.

"Ya hemos tomado acciones y medidas para capacitar a la policía, a nuestro gobierno, con un enfoque de género" Créditos: Especial

El Gobierno del nuevo Nuevo León, mencionó, refrenda su compromiso de seguir avanzando en la eliminación de la violencia contra las mujeres, registrada en los análisis de la Comisión para la Inclusión y No Discriminación como una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad en la entidad.

Otro anuncio importante, explicó García Sepúlveda fue la instalación de un Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación.

“Desde el año 2017, se aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en este Estado, se estableció en aquel entonces un periodo de 90 días para instalar el Consejo Estatal para Prevenir la

Discriminación. El gobierno anterior no movió un dedo para cumplir y ha dejado desprotegido a estos grupos vulnerados históricamente, como muchos otros proyectos quedaron en un cajón.

“Por ello, quiero anunciar la publicación de la convocatoria para instalar el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, conocido como COPRED, y con ello, a partir de ya, Nuevo León tendrá un organismo con autonomía jurídica y administrativa para acompañar y dar seguimiento a los casos de discriminación en este Estado. Con la ley vigente y dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, vamos a lanzar esta convocatoria para que se inscriban quienes quieran participar, mandaremos esta propuesta una vez terminada la convocatoria y espero que ahora sí, el Congreso decida aprobarlo”, detalló.

“Ya hemos tomado acciones y medidas para capacitar a la policía, a nuestro gobierno, con un enfoque de género y de derechos humanos logrando una mayor sensibilización en los temas que más nos duelen como sociedad, en especial, los que tienen que ver con discriminación.

Estamos fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género como eje transversal para lograr la igualdad y la no violencia”, apuntó el gobernador quien inició su presentación al mencionar los casos de Jennifer Aguayo, Nadia Garza Rodríguez y a todas las mujeres que fueron sujetas de violencia ante los hechos registrados el 10 de abril de 2022.

En el encuentro se presentó el libro Incluyéndo (nos), agendas participas de la Comisión para la Inclusión y no discriminación, que contiene los resultados de las 11 mesas de trabajo donde participaron 300 agentes sociales para la construcción de agendas locales prioritarias y participativas sobre los grupos históricamente discriminados: población indígena y afrodescendiente, personas con discapacidad, personas mayores, personas LGBTIQ+, personas privadas de la libertad, personas en situación de calle, personas trans, personas con VIH, salud mental y mujeres.

La Secretaria Martha Herrera destacó que la publicación contiene el mapeo de 92 objetivos y 293 líneas de acción elaborados por la Comisión y 14 dependencias de gobierno, que identifican cómo cada una de las agendas participativas se alinea con los planes estratégicos locales, nacionales e internacionales; así como un análisis de los 325 programas y acciones del Gobierno estatal que inciden en cada uno de los objetivos y líneas de acción trazadas para generar condiciones de un piso parejo para todas las personas.

En su mensaje, Herrera, precisó: “La obra que el día de hoy estamos presentando es el reflejo de años de lucha y trabajo de muchas organizaciones y personas. Es un ejercicio pensado colaborativamente que busca desde las instituciones públicas, que empecemos a hacer lo que nos corresponde: garantizar los derechos de todas las personas”.

“En el Nuevo León, líder industrial, tecnológico y científico, en el Nuevo León modelo de desarrollo y oportunidades NO podemos permitir discriminar ni ser discriminados. Nuevo León es la casa de todas las personas por igual y solamente Incluyéndo(nos) podremos hacer realidad que nuestro Estado sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir en igualdad y con inclusión para todas las personas”.

“No podemos permitir discriminar ni ser discriminados porque no es sostenible en Nuevo León, no podemos seguir siendo un estado donde más del 50 por ciento de la población discrimina o se siente discriminada donde los prejuicios nos definan y los estereotipos nos marcan donde no se respeten los derechos de todas las personas y se agrandan las brechas de desigualdad Nuevo León es la casa de todas las personas por igual y solamente incluyéndonos podemos hacer realidad que nuestro Estado sea el mejor lugar para nacer para crecer para educarse y vivir con igualdad inclusión para todas las personas”, dijo en su discurso.

La funcionaria hizo un amplio reconocimiento a la participación de todos los actores sociales que participaron en la definición de este informe, y enumeró las principales acciones con las que el Gobierno está buscando acercar al estado hacia la inclusión plena, entre las que se encuentran:

El servicios de traducción en lengua náhuatl en la línea 070; el programa de Ciudades Amigables para Personas Mayores del IEPAM; la Clínica de Desintoxicación en el Cereso de Apodaca 1 y el de Atención Infantil en el Cereso femenil; la construcción del segundo UNEME CAPASITS en Apodaca, la Clínica de Servicio de Atención Integral en Montemorelos y las iniciativas para el acceso a servicios de educación sexual y reproductiva en Monterrey.

Destacó también la realización del primer censo para personas en situación de calle; la apertura del segundo Espacio de Igualdad para personas en condición de movilidad, y la próxima creación del Instituto para Personas con Discapacidad.

Anunció que en un esfuerzo colaborativo este año se trabajará en un proyecto académico de investigación sobre el uso de las lenguas indígenas y se dará inicio a la construcción del primer Centro Comunitario en Monterrey denominado “Casa de las Mujeres Indígenas”.

Además en conjunto con el INEGI y Consejo Nuevo León, se realizará el primer Censo de Población en Situación de Calle y en Riesgo de esta condición, con el objetivo de orientar la política pública. se instalará una mesa de trabajo más para esta comisión, que será para personas no binarias.

La publicación presentada será distribuida de manera gratuita entre organizaciones sociales, activistas, centros de estudio y dependencias públicas.

Además, ya está disponible para su descarga o consulta en línea en la página oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León https://www.nl.gob.mx/publicaciones/libro-incluyendonos-agendas-participativas-comision-inclusion-no-discriminacion

