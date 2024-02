Gobierno de México comparece por demanda contra 5 tiendas de armas de Estados Unidos

El gobierno mexicano comparece este jueves ante la Corte de Distrito en Arizona por la demanda que presentó contra cinco tiendas de armas de Estados Unidos.

Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que las empresas vendedoras presentarán sus alegatos sobre la petición que hicieron a la jueza para desechar la demanda.

En su solicitud, las tiendas señalan la supuesta inmunidad que les da la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Durante la audiencia, el gobierno mexicano también dará sus argumentos para evitar que se deseche el caso y solicitarán a la impartidora de justicia que inicie el juicio.

Alejandro Celorio, consultor Jurídico de la SRE, y los abogados que fueron contratados para este litigio, estarán presentes en la comparecencia.

Las tiendas demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC; y Sprague's Sports, Inc.

Esta demanda fue presentada por el gobierno mexicano en octubre de 2022 con base en datos de trazabilidad, que es el rastreo que se hace a un arma asegurada para conocer su origen, y esa información ha permitido conocer que las tiendas suministran estos objetos de alto poder a grupos criminales en México.

Desde agosto de 2023 debió realizarse la audiencia de argumentos orales, pero días antes, la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la diligencia.

El asunto fue turnado a la impartidora de justicia Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

PLCAA protege a fabricantes, acusa gobierno mexicano

México ha señalado que PLCAA no protege a fabricantes y vendedores de los daños causados en el país por prácticas negligentes.

Incluso, en enero pasado, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts, dictó un fallo histórico que permite al gobierno mexicano continuar con el litigio contra fabricantes de armas.

Esa demanda fue presentada el 4 de agosto de 2021 en Massachusetts y un año después se presentó la otra, en Arizona.

