Alfredo Pelcastre, retrato y personalidad

Líderes empresariales, artistas, escritores, celebridades, modelos, deportistas, políticos han estado frente a su cámara. Alfredo Pelcastre, con más de 20 años de trayectoria, ya no hace distingos entre personajes o el destino final de sus retratos: una portada de revista, un anuncio publicitario, un periódico nacional o internacional, un libro.

Lo que busca ya no es una fotografía, en el sentido más llano de la palabra, sino una imagen de autor. La luz es su mejor aliado. "Mi discurso, ante todo, es lumínico", ataja.

"Me he dado cuenta que entre más pasa el tiempo estoy más presente, es decir, más autor estoy siendo y cada vez más respondo a impulsos personales. Me he vuelto más sentimental, me he obligado a sentir más. Durante varios años estuve fuera de los periódicos, me dediqué más a las revistas y a dar clases, y me di cuenta de que a los fotógrafos no nos han enseñado a ser emocionales. Hoy sé que tengo muchos sentidos y los tengo que utilizar. Ya no me fijo tanto en la técnica, ahí está desde hace tiempo, pero ahora he sumado la emoción", cuenta Pelcastre, quien se especializa en retrato editorial, publicitario y gastronómico.

La observación y la curiosidad son parte fundamental de su obra, el contexto de un retrato, explica, es fundamental para identificar el gesto, la manía, el lenguaje corporal y la personalidad que va quedar plasmada.

Y es, además, "un adorador de la belleza y de la estética".

Créditos: (Alfredo Pelcastre y Roberto Hernández)

"Hice fotoperiodismo por varios años, pero al dedicarme a la fotografía editorial me volví un amante de la luz; siempre he pensado que la diferencia entre un fotógrafo promedio y un maestro son tres grados de posición de luz. Me he convertido en un estudioso de la luz, mi discurso es lumínico, por encima de otros aspectos como las poses", dice el autor, quien ha trabajado para El País, Le Monde, The Guardian y New York Times.

Pelcastre, quien colabora en El Heraldo de México desde 2023, sostiene que no se considera artista, pero está consciente de que a lo largo de la historia hay fotógrafos que se han dedicado al retrato y a la imagen editorial sin restarles mérito artístico.

"Muchos han retratado contextos en marginación y son considerados artistas, yo hago retrato editorial, pero eso no quiere decir que no esté aportando un discurso personal. Pienso en Annie Lebowitz o Helmut Newton, son autores y artistas, y sus trabajos más reconocidos aparecieron en revistas".

El reto, entonces, es dotar al fotógrafo de un discurso no sólo visual, sino también verbal y escrito. "Estoy consciente de que hay clientes y medios que pueden condicionar tu discurso, pero hay muchos otros que te permiten ser tú".

Por Alida Piñón

EEZ