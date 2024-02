Jorge Romero: AMLO no contará con el voto del PAN si desaparece órganos autónomos para sus iniciativas

Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, conversó con Guadalupe Juárez para Noticias de la Tarde a través de la señal de televisión del canal 8. Durante la conversación que tuvieron, el panista comentó que las están apoyando sus reformas con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos, no al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El que debiera estar uniendo a los mexicanos es el presidente y hace lo contrario", dijo.

Acusa a AMLO de querer destruir instituciones Foto: Especial

Sigue leyendo:

Jorge Romero asegura que el PAN está a favor de una reforma a las pensiones

Jorge Romero Herrera busca un cargo político en 2024: ¿cuáles son sus aspiraciones?

Al respecto, comentó que los comentarios del presidente atacando a la oposición, argumentando que están desesperados en el PRI y el PAN en el que apoyan sus reformas, solo comprueban que mandar esta iniciativas es para hacer su show electoral, las cuales, manda para tratar de exhibir a los que no piensan como él, ya que no solo manda esta iniciativa como la de las pensiones a adultos mayores, sino otras en la que no van a apoyar como partido.

¿Qué instituciones quieren desaparecer?

Aclaró, a través de la señal de Heraldo Media Group, que si el presidente manda iniciativas para que desaparezca el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que garantiza el derecho a la transparencia o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que no son funcionales, por lo que no contará con el PAN para destruirlas.

Respecto a la iniciativa de pensiones, la oposición está dispuesta a reflexionar, ya que le sirve a la población. Reiteró su apoyo a las personas que quieran jubilarse con el 100 por ciento de su sueldo. No obstante, el PAN y la oposición desea saber de dónde saldrá ese recurso para la gente.

Aseveró que si el presidente pretende "fondear" esta iniciativa desapareciendo al INE o al INAI no contarán con el voto del PAN; En el fondo lo que quiere López Obrador es que digamos que no, para que no exhiba y tenga su intención electoral que son estas iniciativas de ley.

¿Se atenderán las iniciativas que mande en la segunda semana de febrero?

En cuanto a las iniciativas que envió, como lo son la reforma eléctrica, la judicial y la electoral, Romero Herrera señaló que la cámara no girará en torno a las iniciativas que tenga el presidente, las cuales se van a atender; sin embargo, no se atenderán solo las del mandatario, ya que hay cientos de iniciativas que se tiene que atender; "tenemos nuestras propias prioridades".

"Tenemos que resolver la inseguridad y violencia que hay en el país, resolver la falta de medicamentos", dijo.

Acusó