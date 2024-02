“Es un asunto político”: AMLO apunta de hackeo a periodistas a la oposición y hasta agencias de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que se trató de “un asunto político” el “hackeo” que sustrajo datos de al menos 263 periodistas y asistentes a la ‘mañanera’ de la base de datos de la Presidencia de la República y apuntó hacia la oposición en México e incluso contra agencias extranjeras.

Durante conferencia matutina en Palacio Nacional, la prensa cuestionó si el gobierno ya tiene indicios de los responsables de este hecho, dado a conocer hace una semana. Y es que el lunes pasado el mandatario responsabilizó a la oposición de este país.

Periodistas y asistentes a la ‘mañanera’ fueron víctimas del hackeo

“Claro, yo dije que Claudio X. González, todos los que reciben dinero tanto de los grupos contrarios a nosotros, como de las agencias extranjeras, porque eso está probado de que la organización de Claudio, donde también está Loret de Mola está el dinero de organismos que dependen del gobierno de Estados Unidos”, dijo.

En la conferencia, la prensa hizo informó a López Obrador que desde ayer varios de los afectados del hackeo comenzaron a recibir mensajes vía WhatsApp de una supuesta agencia de ciberseguridad en Puebla que les informó que también se sustrajeron teléfonos de periodistas y otros datos, y por ello ofreció protección.

Los afectados podrían ser víctimas de fraudes

También se le hizo mención que los datos sustraídos exponen a los afectados para ser víctimas de fraudes económicos y atenta contra su seguridad.

Respondió que la investigación sigue abierta y se le va a dar seguimiento, pero adelantó que se trata de "un asunto político, porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya”.

AMLO declaró que la investigación tendrá seguimiento

Agregó que su gobierno no son represores, no censuran y no espían a nadie llamó a los afectados a “no angustiarse”, pues el Estado debe garantizar su seguridad y castigar a los responsables. Aunque, reconoció que no han dado con los actores principales de otro caso de hackeo a la Presidencia.

“Sí, sí, y buscar al responsable y castigarlo de conformidad con la ley y eso es lo que se está haciendo, pero nos lleva tiempo".

“Hackearon a la Secretaría de la Defensa y no se supo a ciencia cierta quiénes fueron, existe el supuesto de que son estas organizaciones opositoras, pero llegar a decir fue esta persona o fue esta empresa, o fue la DEA, fue, no, no”, dijo.