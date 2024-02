Reconocen el talento de Adriana Barraza

A sus 52 años de carrera, Adriana Barraza no deja de sorprenderse cada vez que la nominan para un premio, ya que considera que este hecho ya es un reconocimiento que se debe agradecer, más cuando viene de organizaciones como la Asociación de Periodistas de Entretenimiento Latino (LEJA, por sus siglas en inglés).

Dicha asociación nominó a Barraza como la Mejor Actriz de Reparto por su destacada actuación como “Nana” en la película "Blue Beetle", una cinta de superhéroes, protagonizada por Xolo Maridueña y dirigida por Ángel Manuel Soto. Este año, los ganadores del Premio LEJA se anunciarán virtualmente el lunes 12 de febrero.

“Cualquier reconocimiento se agradece muchísimo, y ésta es una distinción que me da especial placer y honor, porque además me lo están dando por un personaje entrañable y que disfrute mucho: ‘Nana’, una mujer mexicana de armas tomar, en toda la extensión de la palabra”, explicó.

"Blue Beetle" se estrenó el año pasado y narra la vida de “Jaime”, un joven al que se le incrusta un animal que le da súper poderes, pero esto implica que los malos ataquen a su familia para recuperar el insecto, es entonces cuando “Nana” ayuda al protagonista para conseguir la victoria, pero siempre mostrando el folclor mexicano.

“Es un personaje que me parece adorable. Además, tras hablar con Ángel Manuel Soto, nuestro director, estuvimos de acuerdo en qué el personaje tenía que hablar en español, porque esa es la realidad de los mexicanos y me la pase muy bien”, agregó.

A esta aguerrida abuelita la creó inspirada en sus abuelas, a quienes vio sacar adelante a sus familias y además impulsarlos a prepararse profesional y culturalmente, de hecho por ellas fue que leyó por primera vez el libro de “Cien años de soledad”, entonces siempre las tiene presentes en proyectos como este.

Barraza compite a los Leja junto a las actrices Emily Blunt por "Oppenheimer", Penélope Cruz por "Ferrari", América Ferrera por "Barbie", Rachel McAdams por "Are You There God? It's Me, Margaret" y Da’Vine Joy Randolph por "The Holdovers".

Lamentó que el filme estuviera poco en cartelera nacional.

Este año estrenará una serie mexicana para Vix+.

PAL