Regresa escultura robada en 2007

Diecisiete años después de haber sido robada de la capilla de Santa Mónica, en la comunidad de Epazoyucan, Hidalgo, una escultura del siglo XVII de la Santa Rosa de Lima, fue recuperada por México. La obra colonial fue entregada a las autoridades mexicanas, junto con cinco pequeñas piezas arqueológicas, aseguradas en Estados Unidos tras un largo proceso de repatriación.



De acuerdo con José Luis Perea, secretario técnico del INAH, tras el robo del 30 de diciembre de 2007, la institución interpuso una denuncia con la iniciaron las investigaciones, y cuadyuvó con la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), para integrar las averiguaciones previas.



Sin precisar el lugar donde fue ubicada la pieza, correspondió a la fiscalía especial de Asuntos Internacionales de la FGR, formular la solicitud de Asistencia Jurídica Internacional a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, a través del Homeland Security Investigation, promovió el aseguramiento y entrega de la obra a México.



De acuerdo con Perea, la carpeta de investigación continúa abierta, ya que aún no han sido ubicadas las cinco piezas restantes, sustraídas de la capilla de Epazoyucan. “Todavía no se recuperan las cinco restantes, es una carpeta abierta, pero en este momento no tengo la relación de las obras”, señaló después de la ceremonia de recepción de la obra, encabezada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.



Salazar destacó que la embajada a su cargo cuenta con 3 mil 400 trabajadores, de los cuales 2 mil 100 son mexicanos, que fortalecen la relación entre ambas naciones. El embajador recordó que en Denver, Colorado, existe la parroquia de Santa Rosa de Lima: “Yo me pongo a pensar en esa parroquia, allá muy al norte, y acá el retorno de la estatua, ahí se ve está relación de familia, que nunca nos debe nadie separar, que nunca nos digan que debe haber división entre Estados Unidos y México”.



De acuerdo con la directora para la Restitución del Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María José Buerba Romero Valdés, en los últimos años se han recuperado más de 10 mil 500 piezas arqueológicas e históricas pertenecientes al patrimonio mexicano, de las cuales, al menos 70 por ciento han sido ubicadas en Estados Unidos.

-La pieza recuperada se encuentra estable aunque requiere restauración

-Se observan algunos faltantes como el brazo del niño Dios que carga la Virgen

-También falta uno de los dedos de la mano de Santa Rosa de Lima

PAL