Reconoce ISSSTE a clínicas y hospitales por aplicación del Código Morado para el manejo integral de la salud mental

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa, perteneciente a la Dirección Médica, entregó el “Reconocimiento Morado 2024” a hospitales generales, regionales y clínicas de medicina familiar, por su contribución a la aplicación del “Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental: Código Morado”.

Este protocolo estandarizado es implementado por el ISSSTE, que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, para el reconocimiento y manejo integral intrahospitalario de derechohabientes con algún padecimiento mental, de manera oportuna, incluyente y con pleno apego a los derechos humanos en los tres niveles de atención.

Los nosocomios reconocidos son el Hospital General de Aguascalientes; Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell”, de Tabasco; Hospital Regional Veracruz; así como el Hospital Regional 1º de Octubre y el Hospital General Tacuba, ambos de la Ciudad de México.

Asimismo, la Clínica Hospital Sahuayo y Clínica Hospital Pátzcuaro, de Michoacán; Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo”, de Morelos; Clínica de Medicina Familiar Guadalupe, de Zacatecas, y las clínicas de Medicina Familiar Juárez, Guerrero, Perú, Balbuena, Ermita Zaragoza, Azcapotzalco, Marina Nacional, Revolución, así como la Subdelegación Médica Zona Poniente, en la Ciudad de México.

Protocolo reconocimiento Morado 2024

El reconocimiento se otorga a las unidades de salud que destacan en la aplicación del “Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental Foto: Cortesía

Cabe destacar que la aplicación de este protocolo contempla la implementación de camas para la atención de pacientes con sintomatología psiquiátrica descompensada o agitación en las áreas de urgencias, ya que es el principal servicio al que recurren aquellos pacientes o familiares que buscan atención médica.

Asimismo, es necesario tener una o dos camas en áreas de hospitalización para un manejo de corta estancia en la búsqueda de respuesta al tratamiento con remisión de síntomas agudos y contención de riesgo de vida.

Para las unidades de salud mental en hospitales del Instituto, se requiere de personal sanitario facultativo, es decir, personal de medicina especialista en psiquiatría, urgencias, medicina interna, entre otros; y personal tanto de psicología como paramédico, como es el caso de enfermería y trabajo social, así como personal no sanitario (auxiliares, administrativos y seguridad).

Es importante que los espacios cumplan con características de ubicación y seguridad, por lo que deben localizarse en los primeros pisos del edificio, minimizar cualquier punto ciego donde el paciente no pueda ser observado, no tener más de dos pacientes por habitación, no cerrar las puertas con cerrojo ni manija, limitar el acceso de los pacientes a objetos con los que puedan causarse daño.

Gracias a la aplicación del “Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental: Código Morado”, el ISSSTE garantiza la atención de la salud mental, facilita el ejercicio interdisciplinario de personal directamente vinculado a este campo, y permite una mejor interacción entre el derechohabiente y el equipo tratante.

Además, el Instituto reafirma su compromiso de procurar el bienestar integral de la derechohabiencia y de disminuir la brecha de atención, a la vez que llama a no estigmatizar a las y los pacientes con padecimientos de salud mental, eliminar el miedo a ser juzgados y acudir con un especialista para recibir atención inmediata.

