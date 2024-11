Yvonne Domenge, incansable labor escultórica

Después de la partida de Yvonne Domenge (1946-2019) fueron apareciendo obras que estaban sin terminar. “Ella tenía la idea de que muchas piezas no tienen que nacer, que no merecen nacer, no sabemos si quedaron inconclusas o no las quiso terminar”, dice su hija Chantal Couttlolenc Domenge, quien ahora se ha hecho cargo del taller que su madre utilizó en los últimos años de su vida.

Si hubo una constante en la vida de la escultora fue trabajar. Su labor se incrementó a partir de la década de los 90 y ya no cesó, incluso en sus últimos días: “Enfermó y cuando ya sabía que iba a morir hizo su urna y con eso cerró. Hizo una serie de 15 piezas en su cama, las últimas dos semanas, nos las iba entregando y nos iba diciendo: ‘Ya está, las fundes, esta se llama así, esta se llama tal’”, recuerda.

Sus cuatro hijos han querido que ese ímpetu no se detenga, a un lustro del fallecimiento de su madre entregan “Yo, Domenge”, un exhaustivo volumen, preparado en conjunto con Fernanda Muñoz Castillo, que busca aproximarse al incansable trabajo de la artista mexicana. Todo inició con la idea de “poner orden” a los papeles que Domenge dejó: bocetos de proyectos, dibujos, notas, planos, fotografías y documentos personales.

Con algunos archivos se invitó a personas que conocieron a la artista para que escribieran a partir de ellos; otros se aproximaron a intereses emblemáticos de la creadora como los relojes de sol o la Dimensión 5. Con el libro, que se presenta el 12 de noviembre en el Museo Tamayo, avanzó la organización del acervo de la escultora: hasta el momento, dice Muñoz, se ha trabajado un 60 por ciento de los materiales y se sigue evaluando la posibilidad de ponerlo a disposición de una institución educativa para conservarlo.

Los planes con el legado de Yvonne Domenge incluyen la conformación de una fundación que llevará su nombre. Además de la edición de un catálogo razonado (para el que ya se han contabilizado más de dos mil dibujos y unas mil esculturas), con la fundación, dice Couttolenc, “vamos a poder recibir donativos y restaurar piezas como las de la colonia Buenos Aires, que son importantísimas; apoyar a jóvenes creadores; tenemos proyectos como lanzar una serie de piezas icónicas en formatos y materiales distintos”.

Los herederos de la artista también buscarán destino para las esculturas en gran formato que aún conservan: ya han empezado con el Tamayo, a quien entregaron una pieza de madera: “Uno de los planes de este estudio es encontrar lugar, encontrarles casa a las piezas grandes o medianas de madera en los museos, no queremos conservarlas para nosotros, queremos compartirlas con la gente, con el mundo, donándolas a instituciones como el Tamayo, tanto en México como a nivel internacional”, agrega.

-El taller de Domenge en la colonia Progreso Tizapan funciona ahora para promover el legado de la escultora

-A través del sitio yvonnedomenge.com pueden agendarse una cita y conocer sus servicios

-La creación de la Fundación Yvonne Domenge se encuentra en los últimos trámites