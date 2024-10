Delfina Gómez escucha las voces del pueblo: trabajo, agua, educación y salud los temas más recurrentes

En la Tercera Audiencia Ciudadana que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo, los temas más recurrentes presentados por los asistentes, son los relacionados con trabajo, agua, educación y salud.

“Ahorita lo que llevamos es el agua que es algo prioritario, la otra es el trabajo, sí hay compañeros que vienen a pedir una cuestión laboral, la otra de los pueblos originarios que son sus caminos que hace falta la cuestión de bacheo y en otros casos ya sea reencarpetado total por la cuestión de cómo están nuestros caminos, y por otro lado que tienen, a lo mejor una intención de una cita conmigo”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En este sentido, María Teresa Mantecón López, del municipio de Naucalpan, explicó que asistió para solicitar a la Maestra Delfina Gómez Álvarez ayuda para el tratamiento de su hija, quien padece cáncer y por el tipo de enfermedad necesita de quimioterapias.

“La Maestra me ha ayudado a todo, me ha estado ayudando a todo para que la puedan tratar y que se cure, me voy muy satisfecha, muy contenta y me voy con el agradecimiento de que me está ayudando la Maestra y lo traigo en el corazón ese agradecimiento”, señaló.