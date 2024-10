Con apoyos al deporte y a la juventud, Puebla se proyecta a nivel internacional: Virginia González Melgarejo

“Por Amor a Puebla, estamos contentos con la entrega y entusiasmo con que se prepara la próxima secretaria del Deporte y la Juventud, Gaby “la Bonita” Sánchez, para defender su título de campeona”, indicó Virginia González Melgarejo, próxima secretaria de Igualdad Sustantiva quien agradeció el apoyo y compromiso del gobernador electo, Alejandro Armenta, con la juventud poblana, “gracias a él, Puebla se proyecta a nivel internacional con eventos de esta importancia”.

Agregó que el futuro mandatario está involucrado en brindar mayores espacios deportivos y culturales que beneficien a la juventud poblana, así como brindar áreas importantes en la administración pública, ya que todos deben tener oportunidades para crecer y desarrollarse en todos los ámbitos.

Presentan cartelera de WBC World Championship Silver

"Me acompañan más poblanos que representan al estado" dijo Gaby “La Bonita” Sánchez Créditos: Especial

En rueda de prensa, se presentó la cartelera de la WBC World Championship Silver, con la pelea estelar, México vs Japón, Gabriela “La bonita” Sánchez vs Okuda Tomoko, que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre en la Arena BUAP. También se anunció un encuentro previo con la pelea México vs Colombia que estelarizarán Cristopher López “Pollo” y Edwin Barrio “La Roca”

La campeona mundial, Gaby “La Bonita” Sánchez, expresó su emoción al tener la oportunidad de defender el cinturón en casa, “No sólo estaré yo en el ring, me acompañan más poblanos que representan al estado, hay mucho potencial, hay muchos para ser campeones, el cinturón se quedará en casa, vamos a demostrar quién es la campeona, el poder de Puebla y de México” enfatizó.

En el evento, estuvieron presentes campeones mundiales como: Pipino Cuevas, Humberto “La chiquita” González, Carlos Zárate, Miguel Ángel González, así como Mariana “La Barbie” Juárez; además de Alberto Díaz en representación de la Comisión de Boxeo.

