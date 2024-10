La concertadora mexicana anuncia un espectáculo musical y dancístico, en honor a Gershwin

A cien años del estreno de Rhapsody in Blue, de George Gershwin (1898-1937), la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra anuncia Gershwin, la vida en azul, un espectáculo que fusiona la danza, la música y el arte para rendir homenaje a uno de los compositores más emblemáticos de la historia de la música.

“Gershwin fue pianista, compositor, creador, pintor y director de orquesta —en ocasiones—, así como un ser humano increíble que básicamente cambió el curso de la música e hizo un puente perfecto entre la música popular y la música de concierto”, indicó De la Parra.

En el espectáculo participa el pianista francés Thomas Enhco, el bailarín estadounidense Robbie Fairchild, la cantante francesa Neïma Naouri y 80 músicos de una orquesta sinfónica y, según De la Parra, más que un concierto escenificado será un musical, en donde la orquesta, el jazz, la música y la danza van a traer de vuelta la esencia del compositor.

“Es un poco un experimento, no vamos a presentar sus piezas completas, vamos a tener partes de las obras más emblemáticas de su creación como An American in Paris, Concierto en FA, Rapsodia en azul y otras obras, con coreografías de Christopher Wheeldon y Robbie Ferchel”, contó la directora.

Y añadió que, en principio, fue sólo una idea, que acabó desarrollando al conocer a los artistas que forman parte del elenco y de la producción: “Comenzamos a crear un programa musical con una forma coherente y con Thomas Enhco decidimos usar Rapsodia en azul como la estructura de la pieza, por su cadencia”.

La vida en azul, contó De la Parra, tiene una estructura divida en cuatro partes: la primera, que narra musicalmente los primeros años de Gershwin en Nueva York y el éxito de Rapsodia en azul; la segunda, que es su viaje a París y la composición de la música de Un americano en París; la tercera, que es Hollywood y su estancia en Los Ángeles; y la última, cuando habita el Carolina del Sur y escribe su ópera Porgy and Bess y regresa a Nueva York.

“Estamos tratando de hacer alusión a algunas escenas de El Americano en París, pero por supuesto transformadas, no las hacemos exactamente igual, por otro lado, Christopher Wheldon nos prestó dos coreografías completas: la de la Rapsodia y la del Americano, las cuales tomamos textuales; las otras están hechas por Robbie con nosotros tres”, dijo.

Por último, compartió que las funciones van a suceder en el Teatro Esperanza Iris, de la Ciudad de México, el 7 de diciembre; el Auditorio GNP Seguros, en Puebla, el 8 de diciembre; en el Conjunto Santander, Sala Plácido Domingo, en Guadalajara el 10 y 11 de diciembre; el Foro GNP Seguros, en Mérida, 12 de diciembre; y el Showcenter Complex Superboletos, de Monterrey, el 14 de diciembre.