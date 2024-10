Alberto Vanegas presenta propuesta para garantizar el acceso laboral a personas trans

El diputado local de Tlalpan, Alberto Vanegas Arenas, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa, con el objeto de que todas las instancias y niveles de gobierno que conforman la capital garanticen el acceso de las personas de la diversidad de género a puestos dentro del servicio público de la capital del país.

La reforma que fue suscrita por todo el Grupo Parlamentario de Morena, reforma y adiciona diversas disposiciones a diferentes ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México, en materia de inclusión laboral en instituciones públicas de las personas trans.

Durante su presentación, Vanegas Arenas lamentó que aún en la actualidad se viva bajo múltiples dimensiones de desigualdad, que dividen y limitan el acceso a los mismos derechos y condiciones de vida de todas las personas.

“Uno de los grupos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género cuya existencia aún se encuentra determinada por la superposición de todas estas condiciones es el de las personas trans y no binarias”, deploró.

Vanegas aseguró que desde la Tribuna del Congreso de la Ciudad de México impulsará una agenda históricamente oprimida e invisibilizada / FOTO: ESPECIAL

El diputado morenista mencionó que numerosos reportes demuestran que para las personas trans la discriminación por su identidad de género se convierte en un factor decisivo de abandono escolar.

“Esto empieza desde el desconocimiento de su identidad, hasta la privación de la enseñanza en los casos de las personas que no se ajustan a la cisheteronorma. Éste es sólo el origen de otra serie de desigualdades, cuya expresión última es la falta de acceso al empleo formal. Sin embargo, no significa que no haya personas trans o no binarias que no cuenten con la educación necesaria para acceder a un empleo formal, o que tengan cargos en la Administración Pública o dirijan proyectos importantes”, subrayó.