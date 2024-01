La dualidad de Yukio Mishima en América

En 1957, a los treinta y dos años, el escritor Yukio Mishima hizo un viaje a México y Estados Unidos “para explorar su sexualidad y aniquilar su pasado”, ésta es LA premisa de “El lado izquierdo del sol”, de Cristian Lagunas, obra ganadora del Premio Mauricio Achar Random House 2022.



Utilizando el verdadero nombre del autor japonés (Hiraoka Kimitake), el novelista decidió narrar el tránsito de Mishima por Mérida, la Ciudad de México y Nueva York (Estados Unidos), lugares donde su nombre de nacimiento le permitió habitar la piel de otros hombres.



“Mishima es una gran figura y creo que lo hemos petrificado, por lo que me interesó romper con sus cadenas y desdoblar en él, la parte que nos hace humanos -el amor y la sexualidad-, pero también, emplear su dualidad para que utilice su nombre a sus ganas, cuando se encuentre en su propia intimidad”, explicó Lagunas.



Y reveló, que aunque la novela no trata de la muerte de autor de “Confesiones de una máscara” (1949), sí de la forma en que vive su día a día y de su necesidad de querer morir a cada momento, "dejando partes de él por los lugares que habita y anunciando un suicidio futuro”.



“Cuando estaba en el proceso de documentación leí una carta que Mishima le envió a un amigo mientras estaba en Río de Janeiro, en esta le contaba cómo había conocido a un muchachito en un parque y se lo había llevado a su hotel, eso me llevó a querer indagar más en el erotismo, que en su caso alude también a la vanidad, el deseo, la importancia del cuidado del cuerpo y la sexualidad”, contó.



Y añadió "que entre esos momentos eróticos se encuentra el placer que le provocaba al personaje usar un labial Chanel, así como la fascinación que sintió por las manos de un jardinero en Mérida"



“Nunca es bueno jugar con cuchillos, te lo dije, los cuchillos son para cortar lo que ya ha muerto, no para buscar algo en tu interior. Ahora nadie vendrá a limpiar este desastre… Quise impedirlo… Y saliste de casa, con la espada a cuestas”, se lee en uno de los diálogos internos del personaje.



Lagunas compartió que es un libro muy personal, no sólo porque revisita de manera frecuentemente la obra de Yukio Mishima, sino porque de vez en cuando su voz se unifica con la del personaje.



“No soy actor, pero la escritura me permite habitar la mente de mis personajes algunas veces, y aunque no hay mucho de autobiográfico, hacia la mitad del libro atravesé una ruptura, una situación que sin duda modificó el camino de la novela”, reveló.



Sobre si el título del libro tiene que ver con alguna de las lecturas que realizó del autor de “El pabellón de oro” (1956), explicó que no, que más bien alude al viaje que realizó a América “ya que si estás en Japón, el lado izquierdo del sol apunta al occidente, a América”.



Y reiteró que “El lado izquierdo del sol” arroja luz sobre el pasado de Yukio Mishima, su obsesión por la belleza y por la autodestrucción.

Por Azaneth Cruz

EEZ