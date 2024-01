Julio González busca aprovechar todos los momentos que le queden en Pumas y en el futbol

El portero de Pumas, Julio González considera que vive el mejor momento de su carrera, y afirmó que va a aprovechar cada minuto, tanto en el futbol mexicano como en su club, para seguir jugando al máximo nivel y seguir compitiendo en la Liga MX del Clausura 2024.

Portero clave para Pumas

El arquero auriazul, de 32 años, es titular desde hace dos torneos, y en el anterior, el Apertura 2023, fue factor clave para el extécnico, Antonio Mohamed, los llevara a la liguilla del futbol mexicano.

“Estoy muy agradecido de corazón con Pumas, porque sin este equipo no sería lo que es hoy, y porque me abrieron las puertas de la Cantera desde el día uno. Me gustaría retirarme acá, por supuesto, porque sólo cuando estás aquí, dimensionas lo grande que este equipo y lo mucho que te aporta”, afirmó el guardameta.

Pumas va en el quinto lugar de la tabla general Foto:@julioglzvela



Espera una oferta de Europa

Considera que solo dejará al Conjunto del Pedregal si es que llegara una oferta del Viejo Continente, espacio en donde ya estuvo, “aunque ahora me gustaría hacerlo en un equipo de primera. Creo que tengo las cualidades para hacerlo, sé que no soy tan joven, pero tengo la ventaja de que los porteros duramos más”, destacó.

Una de las motivaciones de González es ganarse un puesto definitivo en la Selección Mexicana, pero está consciente de que por el hecho de jugar en Europa, Guillermo Ochoa les lleva a todos un paso adelante.

“Juega en una de las tres ligas más importantes de Europa. Lo que debo hacer es consolidarme y ser el mejor portero mexicano. Me visualizo estando en el Mundial 2026, tengo mis objetivos muy claros”, recalcó.

Sobre el rival de este miércoles, Necaxa, el portero espera seguir la buena racha que tienen como local, donde sólo han perdido dos de los últimos 10 encuentros, “sabemos que el rival viene bien, pero debemos imponer nuestro juego. Tenemos nueve cotejos como local en este torneo, hay que aprovecharlos al máximo”, finalizó.

DRV