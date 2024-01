De princesa monstruosa a mujer empoderada

Las princesas, dicen los cuentos de hadas, viven en los castillos esperando al amado que las hará felices. Ximena Escalante (Ciudad de México, 1964) dice que no: interesada en desestructurar mitos y leyendas, la dramaturga mexicana actualiza la antigua historia persa de Turandot, escrita por Nezamí Ganyaví, e imagina a una mujer, bella e imperial, que toma las riendas de su vida y decide lo que le conviene aún cuando será señalada por los otros como diferente, casi monstruosa.



“Turandot siempre fue vista así, como una princesa casi monstruosa y terriblemente peligrosa por romper los cánones de su tiempo, por querer ser ella por encima de lo que los otros le dictaron ser. A mí me parece que Turandot nos representa hoy a todas las mujeres, lo que ha pasado en los últimos años con las mujeres, con todas las reivindicaciones, luchas, peleas, posicionamientos, demandas justas, eso hizo Turandot en el siglo XII”, dice.



A partir del intercambio de ideas con el actor y director iraní Kaveh Parmas, Escalante escribió “La verdadera historia de Turandot”, que si bien está basada en el personaje que hizo mundialmente célebre la ópera de Puccini, toma un rumbo nuevo, “un hilo que a mi modo de ver es contemporáneo; a mí me interesa mucho trabajar con mitos, historias y leyendas ya contadas por otros para romperlas, desestructurarlas y tratar de encontrarles su sentido y su pertinencia en el tiempo presente, en el tiempo que yo estoy viviendo”.



Así, la Turandot de Escalante también “es muy bella, porque es una princesa, pero no quiere ser princesa y no lo quiere ser porque no quiere pertenecer a los cánones establecidos de su tiempo: ser bonita, ser buena y dedicada a la familia, casarse con un príncipe. Turandot tiene, como lo han tenido otras mujeres a lo largo de la historia, como sor Juan Inés de la Cruz por ejemplo, la idea de dedicarse a sí misma, quiere estudiar magia, danza, pintura, quiere dedicarse a sí misma y no a una casa y cuidar hijos y obedecer a las leyes o a las condiciones políticas de una familia”.

Para conquistar a esta Turandot, los hombres deberán respetar sus ideas, caminar en el mismo riel y no en el que se les intenta imponer. En el fondo, lo que la escritora plantea es la defensa de lo diferente, lo monstruoso lo llama ella: “Aquellos individuos que son ellos mismos, que son diferentes o que tienen una singularidad respecto al común, los señalamos y los juzgamos como el monstruo, yo quiero defender la idea de que lo monstruoso, que lejos de ser peligroso, feo y desechable, es todo lo contrario; está una apología, de la singularidad, de ser tú mismo y defender lo que tú eres, seas como seas: hombre, mujer, rayado, de color diferente, con cuernos, tengas lo que tengas”.



Entre la danza, la ópera y el teatro, la pieza de Escalante también habla a la mujer, a continuar dando fuerza a su voz: “Desgraciadamente hay muchos lugares en el mundo donde todavía las mujeres no pueden ser Turandot, pero ojalá que este cuento, que finalmente es una gran historia de amor, llegue a muchas mujeres y que muchas mujeres acepten la importancia y la belleza de ser ellas misma y de posicionarse en el mundo por ellas mismas, no por ser esposas o por ser hijas, no por ser princesas, sino por ser monstruosas”.



Con la dirección de Kaveh Parmas y las actuaciones de Daniela Momo, Raúl Román y Manuel Mejía, “La historia verdadera de Turandot” de Ximena Escalante se estrena el 1 de febrero en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, donde ofrecerá 16 funciones todo el mes: jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.



