Conversaciones de WhatsApp desmienten acusación contra Manuel de Jesús Santos Juárez por supuesto acoso laboral

Desde el año 2020, se ha visualizado de manera global todos los tipos de violencia de género cometidos en agravio de miles de mujeres. Movimiento social internacional que derivó de la necesidad de que estas víctimas fueran atendidas y protegidas de manera expedita por autoridades competentes que velaran por salvaguardar sus derechos fundamentales.

Sin embargo, como en cualquier movimiento, esto se ha prestado a que mujeres abusen de este sufrimiento de millones de víctimas que salen todos los días a marchar y reclamar estos abusos; extorsionando por medio de denuncias falsas, a sus parejas o colegas, para ejercer presión y obtener pretensiones desmedidas con tal de favorecer sus intereses.

Tal es el caso del fiscal Investigación Estratégica de Delitos Financieros, Manuel de Jesús Santos Juárez, quien, en el mes de enero de 2022, fue denunciado por una excolega y subordinada por los delitos de acoso sexual e intimidaciones, por no conforme la denunciante con el puesto que le había sido asignado en dicha Fiscalía. También denunció a diversos funcionarios que se encargaron de una notificación de cambio de adscripción, sólo por haber cumplido con su trabajo, lo cual no fue de su agrado.

La denunciante señaló que desde el mes de mayo de 2021, cuando el hoy fiscal fue nombrado secretario particular del coordinador General de Investigación Estratégica, aprovechándose de su nuevo puesto y como superior jerárquico, comenzó a realizarle diversas insinuaciones de solicitud sexual. Supuestas acciones que siguió llevando a cabo en su perjuicio, durante meses y por seguir siendo su superior jerárquico, al haber sido comisionada a la Fiscalía de Delitos Financieros cuando su supuesto agresor obtuvo el cargo que a la fecha sigue ostentando.

Sin embargo, El Heraldo de México obtuvo de fuentes confidenciales, varias pruebas que acredita que estas acusaciones son falsas, las cuales, derivaron con motivo de que dicha servidora pública denunciante, a partir del mes de octubre de 2021, mostró su inconformidad con el área en la que se encontraba desempeñando sus funciones; al considerar que ella mostraba un perfil por demás superior a sus compañeros y merecía ostentar un cargo de mayor reconocimiento dentro de la Fiscalía de Delitos Financieros, el cual no obtuvo, acarreó como consecuencia que inculpara a su superior jerárquico por supuestas conductas delictivas, por una vendetta personal.

Chats de WhatsApp se muestran como prueba

De las conversaciones, constancias y datos de prueba que se tuvieron a la vista, se pudieron apreciar múltiples irregularidades, llevando a cabo su narrativa ante el Ministerio Público siempre por escrito para tener el tiempo de idear y hacer los ajustes necesarios para incriminar a su supuesto agresor, sin narrar todo el contexto. Hechos de los cuales dice dolerse en calidad de víctima, que ha sido modificados a su antojo y ante diversas autoridades, mostrando un sin número de inconsistencias y contradicciones.

Las propias conversaciones de WhatsApp, aportadas de manera voluntaria por la querellante, se desvirtúa por completo lo que mencionó antes, pues se puede apreciar de su contenido que desde el mes de diciembre de 2020, es dicha señora quien le realiza al fiscal insinuaciones sexuales, haciendo referencia a su apariencia física y denotando que buscaba una relación de carácter sexual, misma que, en su momento, utilizó para denostar a varios de sus compañeros, buscando cierto favoritismo, una muestra de ello es que le dijo “te confieso que nunca había tenido un antojo de este tipo, nunca pensé que te me fueras a antojar como hombre”, tal y como se puede ver dentro de los datos de prueba que existe en la carpeta de investigación, parte de los cuales hemos tenido acceso y a continuación se muestran:

Narraciones falsas que, de igual forma, se ven desacreditadas cuando la denunciante refirió que al no haber accedido a las insinuaciones sexuales del Fiscal, de manera sorpresiva, agresiva y abusando de su poder, en el mes de noviembre de 2021, fue notificada de un cambio de adscripción para ser enviada a una diversa Fiscalía; siendo informados por fuentes cercanas, que dicha denunciante de manera personal y con posterioridad a no haber recibido el cambio de puesto que deseaba, el día 24 de noviembre de 2021, fue removida de la Fiscalía de Delitos Financieros y lo primero en hacer fue denunciar al fiscal de Delitos Financieros por tratos crueles e inhumanos, más no por un tema de índole sexual, sin embargo al verse descubierta esta otra mentira, la carpeta de investigación que se inició no prosperó.

Tras el análisis de las constancias queda acreditado que la denunciante se aprovechó de una relación personal, pues de las conversaciones proporcionadas por la víctima se puede advertir que existió una iniciativa propia para conversar; en este intercambio de mensajes de texto se revela, en principio, la existencia de una amistad mutua que deriva en conversaciones en la que se lee una connotación de evidente atracción por parte de la víctima hacia el Fiscal, que este último responde de forma cortés.

Falsas víctimas

Este tipo de víctimas falsas, que son aconsejadas por “abogados” carentes de ética, como lo es José Alejandro “N” “N”, su asesor jurídico, quien se dice ser amigo de la Fiscal de Delitos Sexuales , y se vale de cualquier tipo de argucia con tal de cobrar venganza, pues también fuentes cercanas consultadas por El Heraldo de México, aseguran que el asesor de esta falsa víctima trabajó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se dice conocer a mucha gente y tener muchos contactos para iniciar e integrar carpetas de investigación, logrando que se lleven a cabo investigaciones deficientes que permiten la violación de un sin número de derechos fundamentales; aprovechando el puesto que tuvieron para buscar beneficios propios, e incluso de su propio teléfono hace llamadas por la aplicación WhatsApp con el propósito de amedrentar a las personas, como en su momento lo hizo la propia querellante cuando le escribió al testigo “Palta” para decirle que se metería en problemas por haber avisado del inicio de la carpeta de investigación.

Cabe destacar que este asesor jurídico también presentó diversas denuncias en contra del Fiscal de Delitos Financieros, así como del coordinador General de Investigación Estratégica, lo que hace evidente que también trata de cobrar venganza.

Se deja en evidencia una vez más, que hay quienes buscan que las instituciones no se manejen bajo los principios de objetividad e imparcialidad, sino pretenden utilizarlas con fines ilícitos y ejercer presión para que los asuntos no resuelvan conforme a derecho, valiéndose de supuestas amistades con altos funcionarios.