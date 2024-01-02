Últimas noticias
Suscrí­bete: Ventas: Newsletter: Juegos:
Encuéntranos en:
El Heraldo de México Haz click aquí para hacer tu
CÚPULA

Cuestionario de Proust. Respuestas de Claudia Uriel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

Redacción El Heraldo de México

EDICIÓN IMPRESA

·
Créditos: Cortesía

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA PERSEVERANCIA. 

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: EL COMPROMISO. 

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA SENSIBILIDAD, LA DISPOSICIÓN A COLABORAR Y LA GENEROSIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA SORORIDAD Y LA
EMPATÍA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA LEALTAD Y LA ELOCUENCIA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO VER A MI FAMILIA TANTO COMO QUISIERA. 

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: ESCUCHAR MÚSICA.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UN MUNDO EN EL QUE PREDOMINE LA PAZ, LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: LA GUERRA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA ARTISTA, COMPOSITORA O DIRECTORA DE ORQUESTA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: LA SELVA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ME ENCANTA LA COMIDA MEXICANA. PREFIERO EL MEZCAL Y EL VINO TINTO, DEPENDIENDO DEL PLATILLO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LAS ORQUÍDEAS. 

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: AMPARO DÁVILA, MARGUERITE YOURCENAR, CLARICE LISPECTOR Y J. M. COETZEE. 

15. TUS POETAS FAVORITOS: ROSARIO CASTELLANOS, FERNANDO PESSOA Y GABRIELA MISTRAL. 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: APOLO, EL DIOS GRIEGO CREADOR DE LA MÚSICA Y LAS ARTES. 

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ELLEN RIPLEY.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: JOHN ZORN. 

19. TU PINTOR FAVORITO: TENGO DOS PINTORES FAVORITOS: MARK ROTHKO Y VICENTE ROJO.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: SILVESTRE REVUELTAS, PRODIGIOSO E INDÓMITO MÚSICO Y COMPOSITOR, QUIEN FUE CLAVE EN LA CONFIGURACIÓN DE LA SENSIBILIDAD SONORA DE NUESTRO PAÍS. 

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSARIO IBARRA DE PIEDRA.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LEONA, LUC.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: NINGUNA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: LOS DICTADORES: PINOCHET, FRANCO, VIDELA. 

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: ADMIRO EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LOS ACONTECIMIENTOS REVOLUCIONARIOS. POR EJEMPLO, EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA LABOR DE LAS SOLDADERAS O ADELITAS. 

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: IMPULSÉ, GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y A LA AYUDA DE MIS COLEGAS, UNA REESTRUCTURA A LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DERIVÓ EN UNA REFORMA PUBLICADA EL 15 DE JUNIO DE ESTE AÑO. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR. 

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE Y ENTUSIASTA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: A LOS ERRORES QUE NO SON MALINTENCIONADOS.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: TRANQUILA Y SATISFECHA DE MI VIDA

31. TU LEMA FAVORITO: LA IMAGINACIÓN AL PODER.

PAL

Temas

Marcel Proust Claudia Uriel de Icaza Cúpula Edición Impresa