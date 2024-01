AMLO advierte que lo dará tiempo para reformar al PJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no le alcanzará el tiempo para reformas al Poder Judicial, aunque la persona que lo sucederá en el cargo seguirá con la transformación.

En la conferencia de prensa matutina en Villahermosa, Tabasco, arremetió contra el Poder Judicial ya que no trabajan a favor del pueblo.

AMLO deja preparado para el que continúe con su proyecto de transformación Foto: Especial

“Les pregunto a todos los mexicanos si saben de algo bueno que haya hecho en beneficio del pueblo el Poder Judicial. Al contrario, durante todo el periodo neoliberal fueron los que legitimaron el saqueo, la política de pillaje”, dijo.

“Claro que hay que cambiar, reformar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, aseveró.

También señaló que no ha tenido tiempo de desmantelar los organismos autónomos

“Yo vine aquí ya siendo presidente y dije no se va a volver a inundar Tabasco, ¿y qué creen? Se volvió a inundar como al año, porque no podía el gobierno con estos organismos supuestamente autónomos que fueron creando durante el neoliberalismo para proteger a las empresas extranjeras, gobiernos paralelos que a mí no me ha dado tiempo irlos quitando, porque hay que desmontar, hay que desmantelar todo eso que crearon para favorecer a las empresas particulares, empresas extranjeras, en contra del interés público”, dijo.

López Obrador refirió que a los organismos autónomos trabajan en función del lucro.

“El que ganaran dinero los particulares y que repartieran dinero a funcionarios y predominara la corrupción, hasta que pusimos orden y ya se logró un control de las presas. Pero nos costó mucho, amparos, imagínense, amparos para que no turbinen las hidroeléctricas, un amparo de una empresa italiana porque le perjudicaba, y jueces y magistrados del Poder Judicial concediéndoles los amparos.

Por eso, no vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial”,

