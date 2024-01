Alerta Rubén Moreira sobre el peligro de que el crimen organizado se apodere del servicio de internet en el país

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, alertó sobre el peligro que significa que el crimen organizado se apodere del servicio de internet en el país. “Es muy grave, es un problema de seguridad nacional, se pueden meter al sistema bancario o a tu vida personal”.

Durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el líder priista indicó que “la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional es que la seguridad pública se preocupa de tus bienes y de tu vida, incluso cuando hay un atraco, la seguridad pública se preocupa de la vida y de los bienes de la víctima y de la vida del agresor, o sea, no llega la policía y mata. Esa es la seguridad pública”.

Explicó que la seguridad pública se preocupa de tus bienes y de tu vida. Foto: Especial

“Pero cuando hay un fenómeno que afecta al país, se llama seguridad nacional. La seguridad nacional está en todo aquello que debilita a una nación, un problema ecológico puede ser de seguridad nacional, no hay agua, o un problema de seguridad pública se puede convertir en seguridad nacional cuando afecta a la nación. Ese es el problema que tenemos, es un problema de seguridad nacional”, afirmó.

Llamó a la Cámara de Diputados a tomar cartas en el asunto. “Aun cuando me rechazan mis propuestas, voy a presentar de nueva cuenta, no me voy a cansar de hacerlo, la solicitud urgente de que comparezca en la Comisión Permanente la secretaria de seguridad de este país. Al final del día, el narcotráfico puede mandar en este país, vean lo que está pasando en Ecuador”.

Aseguró que Tabasco es un caso terrible. “No es un pleito con el gobernador, es por qué ocultan la información. Tabasco es ruta de trasiego de droga, de paso de trata de personas y eso no se puede desconocer, Tabasco tiene un gobernador que no está enfrentando el crimen. Esa es la verdad. Yo veo a un gobernador alejado de la seguridad”.

Añadió que “el otro caso que me preocupa es Hidalgo. El gobierno de Julio Menchaca es muy malo y eso está incendiando a Querétaro, porque el huachicol se les está extendiendo a los queretanos y porque andan en persecuciones políticas. Este país se va a hundir por gobernadores como esos. La paz del narco, la paz del crimen violento, tarde o temprano se rompe”.

Moreira Valdez dio las cifras de homicidios en los últimos diez días en varios estados del país. Baja California, 51; Chihuahua, 42; Ciudad de México, 13; Estado de México, 66; Guanajuato, 84; Guerrero, 20; Jalisco, 43; Morelos, 27; Nuevo León, 35; Sonora, 36; Yucatán, cero; Zacatecas, 18.

“Colima, con 12 homicidios, es el estado más violento del país; Michoacán, 72, es increíble cómo Michoacán ya es territorio narco; en Hidalgo hay una violencia enterrada, los esconden, el huachicol está a todo lo que da, además, van y les echan los muertos a Querétaro, así estamos, en un país de violencia”, subrayó.

