“Óscar”, aventuras sin barreras

Para Joaquín Camp (Buenos Aires, 1987) las barreras que dividen la literatura por edades no existen. “No creo en esas barreras, creo que una persona de 30, 40, 100 años puede disfrutar de mis libros por igual que un niño; en la literatura infantil pasan esas cosas súper rígidas: este libro es de 0 a 3 años, de 5 a 7, todo eso no lo termino de comprender”, dice.

Por cuestiones editoriales, sin embargo, sus libros forman parte de la categoría Los primerísimos del Fondo de Cultura Económica (FCE), destinados a aquellos que empiezan a leer. Después de “El salto”, el autor argentino está de regreso con otra historia, esta vez se trata de “Óscar”, una aventura llena de color en donde el protagonista emprende un viaje, a bordo de literaturaun bote, que termina en las profundidades del mar con ballenas, sirenas y monstruos marinos.

Como en todos sus libros, Camp se encarga tanto de la escritura como del trazo de los dibujos. En el caso de “Óscar”, cuenta, la historia surgió a partir de lo gráfico: “Tenía una intención muy clara de una historia en bote y que la otra mitad sucediera debajo del mar, después se fue estructurando solo, pensé en ir in crescendo, al inicio los personajes son más pequeños o más sutiles y después se va generando incluso una batalla campal”.

Aún con su sencillez, la historia de Camp es certera; el dibujante piensa que en cualquier circunstancia una historia debe privilegiar la hechura: “Lo más importante es la calidad literaria, que sea interesante, una historia que atrape, que sea entretenida, que sea sustanciosa; no tengo un manual de cómo se hace un buen libro, simplemente es como una corazonada, de ‘claro, el libro va por acá’, pero no tengo idea, puedo tener un montón de referencias, escritores que me encantan pero al final creo que lo más importante es la calidad literaria”.

Formado como diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires, el ilustrador tiene entre sus héroes a Maurice Sendak y Tomi Ungerer. “Soy de clásicos, Ungerer tiene esa desfachatez, tiene algo que todos sus personajes son serpientes, murciélagos, ratas, no son los personajes comunes que se elegirían a la primera; y “Donde viven los monstruos” de Sendak creo que es el libro que más he leído y analizado en toda mi vida”.

Camp, quien se acaba de estrenar como padre en diciembre pasado, se define como un dibujante y creador de historias compulsivo, que no piensa mucho las cosas a la hora de llevarlas al papel; no obstante alguna manía debe tener (por ejemplo, usa los mismos rotuladores desde su época de escuela). Entretanto, ya trabaja en su próximo libro: “Se llama ‘El robo’, es sobre tres ladrones que intentan robar un banco y está inspirado en un robo que hubo en la Argentina que se llamó El robo del siglo, pero ese sale bien y en mi caso es un robo más trunco, creó que estará aquí en 2024”.

Oscar es un oso que viaja en bote con dos amigos.

En el camino se encuentra con sirenas, ballenas y monstruos.

Joaquín Camp ha ganado premios en Argentina y España.

PAL