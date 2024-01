Olga Tañón regresa a México

A nueve años de su última presentación en el Auditorio Nacional, la puertorriqueña Olga Tañón vuelve para llenar el recinto con salsa, merengue y una rica mezcla de ritmos latinos que componen sus éxitos y su nuevo disco este 12 de enero con Simetría Tour.

“Me siento como si fuera quinceañera, porque es una fecha tan importante y me llena de mucha nostalgia hacerla. La última vez que estuve ahí fue cuando Juan Gabriel me invitó a cantar y regresar ahora a este lugar cuando él ya no está, me provoca muchas emociones, sin embargo, sigo agradecida porque él siempre creyó en mí”, dijo Tañón.

La presentación con el Divo de Juárez fue en 2014 y por primera vez llega al Coloso de Reforma en solitario, algo que la tiene muy entusiasmada, porque no deja de recordar ese concierto que considera la hizo crecer: “Fue un honor estar con él, y es lindo cuando hay respeto mutuo no sólo a la persona, también a la música.

La relación que tuve con Alberto fue muy bonita y siempre quisimos hacer un disco juntos, me escribió varias canciones, pero no se logró, no importa, me quedó con los momentos dulces que compartimos”.

Para este show tiene preparado una fiesta, ya que además de sus músicos va con una gran cantidad de bailarines que espera inspiren a la gente a bailar, por lo que los invita a portar sus mejores galas, pero llevar tenis o zapatos cómodos para que puedan bailar al ritmo de “Basta ya” y “Miénteme”, entre otros hits.

En este recital también se escucharán algunos temas del nuevo disco “Tañón con más power”, que salió en noviembre pasado, el cual trae la “sabrosura” que caracteriza su música y colaboraciones con los intérpretes Yan Collazo, Daniel Santacruz y Juan Miguel.

Entre las canciones favoritas de este disco está “La vida da vuelta”, porque le ha dejado muchas satisfacciones personales y la gente reacciona de manera muy positiva cuando la escucha en vivo.

Sobre los géneros actuales, señaló que es importante que la música brinde alegría al público, sobre todo en épocas tan oscuras como las que pasaron, por eso no le preocupan las letras que ahora se hacen: “hay gente que se quema las pestañas, yo digo que hay que dejarlos que lleguen a la audiencia que les gusta, pero no todo es malo, también hay intérpretes muy buenos como Clarín León y mucha música mexicana muy buena”.

“La mujer de fuego”, como también es conocida por sus fans, explicó que con las plataformas digitales sale música nueva a cada rato, pero por mucha prisa que tengan, se debe aprender a saborear y valorar las canciones con buenas temáticas y ritmos, independientemente de quién las haga.

DATOS

En 2020, sacó el tema “Todo pasará” junto a Abraham Velázquez y Alex Zurdo.

El video de “Basta ya” tiene más de 113 millones de reproducciones.

A otro artista que admira es a Marco Antonio Solís, con quien tiene una buena amistad.

En 2010, participó en Artists for Haití con la grabación del tema “Somos el Mundo”.

NÚMEROS

4 Latin Grammys tiene.

300 canciones ha lanzado.

9 canciones tiene el disco nuevo.

Por Patricia Villanueva

EEZ