Sobreviviendo mis XV apoya a los nuevo talentos

La comedia es el género que más vende en la cartelera nacional, de las 13 películas que se estrenaron el año pasado, vendieron 3 millones 499 mil 729 boletos, sin embargo, suelen ser las cintas con rostros ya conocidos las que más auge tienen, por eso los actores Berenice Jonguitud y Juan Pablo Fuentes piden respaldar también al talento joven.

“Creo que la gente debe darle una oportunidad al cine mexicano, porque hay otros chicos que empiezan su carrera y hay que apoyarlos, porque son sueños muy grandes, no es tan fácil alcanzarlos y creo que los mexicanos nos deberíamos apoyar entre sí”, señaló la actriz.

Mientras que Juan Pablo considera que hay bastante talento nuevo en México y muchas historias muy interesantes que tienen que ser contadas: “A veces nos concentramos en apoyar el cine de otros países y se nos olvida que aquí tenemos todo para hacer algo increíble y tendríamos que apoyarlo más”.

Los jóvenes actores protagonizan la nueva comedia “Sobreviviendo Mis XV”, en donde está cobijados por expertos en el género, como Memo Villegas, Gerardo Taracena y Verónica Bravo y con quienes fue placentero convivir, ya que aprendieron indirectamente de su actuación.

“Sobreviviendo Mis XV” narra la historia de una familia de escasos recursos que tras un golpe de suerte, ganan mucho dinero, por lo que se mudan a una mejor zona, ya instalados en su nueva casa, planean la tradicional fiesta de XV años de “Danae” (Jonguitud), quien no quiere nada típico, pues ahora busca encajar con sus nuevos compañeros. Es entonces cuando empieza la travesía por realizar el evento.

“El mundo de ‘Danae’ empieza a cambiar y se da cuenta que quiera hacer otras cosas. Se empieza a descubrir y se da cuenta que no por tener 15 años es una mujer como le decían que por eso la presentaban en sociedad, no eso no pasa, sigue siendo una niña y es muy bonito ver el desarrollo de todos los personajes que están ligados a su vida”, agregó Berenice.

Para ella, este es su primer protagónico, su principal motivación es la música, pero actualmente intenta abrirse camino también en la actuación, por eso es que pide que se apoyen a los nuevos talentos.

DATOS

Jonguitud es originaria de Veracruz y ahora radica en la CDMX en busca de oportunidades.

Fuentes recientemente participó en la serie “Isla Brava” de la plataforma ViX+.

Memo Villegas interpreta a “Leopoldo”, el papá de la protagonista, “Danae”.

Los jóvenes esperan que el público mexicano disfrute esta historia tanto como ellos al filmarla.

NÚMEROS

21 de septiembre se estrena en cines.

101 minutos dura esta historia.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM