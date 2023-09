María Natali López Amaya, la ingeniera aeronáutica que se encarga del cuidado y mantenimiento de unidades en el agrupamiento cóndores de la SSC-CDMX

Entre revisiones a las unidades aéreas del Agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, bitácoras y órdenes de trabajo, es como transcurre el día a día de María Natali López Amaya, ingeniera aeronáutica que desde hace cinco años forma parte de esta agrupación, siendo una de las dos mujeres que están en el turno matutino en su área.

“Aquí nos encargamos de llevar el control de los tiempos de vuelo para ver qué servicio le toca (a las máquinas) de mantenimiento, ya sea por tiempo o por calidad, y así poder aplicárselos en tiempo y forma”, explicó la ingeniera en entrevista con Mente Mujer.

(Créditos: Leslie Pérez)

La joven, de 31 años de edad, cursó la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional (Poli), sin embargo, el interés por esta carrera surgió mientras cursaba el nivel medio superior. “Me empezó a llamar la atención desde que en la vocacional la implementaron como carrera técnica”, así fue como López Amaya comenzó a investigar sobre la ingeniería que se encarga del diseño y mantenimiento de todo tipo de aeronaves.

“Me llamó mucho la atención lo que es el cómo vuelan los aviones, los helicópteros y todo eso, ahí despertó mi interés”.

Justo fue su pasión por la Ingeniería Aeronáutica la que la llevó a pertenecer a la división de la SSC que se encarga de ‘brindar apoyo a la población en situaciones de emergencia’, ya que en la ESIME Unidad Ticomán hay un helicóptero que fue donado por el agrupamiento.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Todo inició viendo lo que hacía Cóndores, además de que en mi escuela tienen un helicóptero que les donaron, entonces dije ‘quiero hacer mi servicio social ahí’. Entonces hice mi servicio social en Cóndores y luego dije ‘me gustaría trabajar ahí’ y se dio la oportunidad”, resaltó Natali.

Al cuestionarla sobre los retos a los que se ha enfrentado, la ingeniera afirma que más que un reto, es “una gran responsabilidad” el tener las máquinas aeronavegables en óptimas condiciones y listas “para que puedan cumplir sus funciones de ambulancia, de rescate y todas las tareas que cumple Cóndores”, lo que, a su vez, para ella representa una gran satisfacción. “Mi mayor satisfacción es que me digan que los vuelos salieron con éxito. Entonces, al saber que salió con éxito, quiere decir que pudo haber salvado una vida porque pudo haber sido una ambulancia en donde rescataron alguna vida, también cuando combaten incendios es una gran satisfacción”.

Actualmente, con cinco años en la institución y siete meses de embarazo, María Natali se prepara para tomar, próximamente, su licencia de maternidad, etapa en la que, a nivel profesional, se ha sentido apoyada por el agrupamiento en general.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Mi embarazo ha sido muy bonito, porque me he sentido apoyada por mi jefe y por mis compañeros. Y me siento agradecida con el secretario Omar García Harfuch porque, por indicaciones de él, es que nos brindan muchas comodidades, como el de ir a mi control prenatal, el de usar ropa de maternidad y no el uniforme, porque ahorita ya no me queda. Me siento muy apoyada en ese aspecto. Y puedo llevar mi trabajo sin ningún problema”, dijo la entrevistada y recalcó que justo es el apoyo laboral el que hace que una mujer pueda crecer profesionalmente.

“He tenido a maravillosas personas a mi lado, que me han hecho sentir bien y yo creo que eso también hace que una mujer pueda crecer profesionalmente, porque un ambiente laboral donde tienes apoyo, creo que te motiva a tener un buen trabajo”, finalizó.

5 AÑOS TIENE EN CÓNDORES.

CURSÓ LA CARRERA DE INGENIERÍA AERONÁUTICA EN EL POLI.

TIENE 7 MESES DE EMBARAZO.

2 MUJERS HAY EN El TURNO MATUTINO, NATALI ES UNA DE ELLAS.

