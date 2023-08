Fragmentaria y Polifónica

Si antes ya se decretó la muerte de la historia o de la novela, Fernando Solana Olivares (Ciudad de México, 1954) piensa que la era de las grandes narrativas “ha concluido” y que el fragmento se ha impuesto como signo de la época. Así, fragmentaria, polifónica, y con aspiraciones de ser un retrato de la era moderna, ha construido el escritor su nueva novela “Hormiguero” (El tapiz del unicornio, 2023).

Solana no habla de grandes acontecimientos, narra la vida cotidiana de un pueblo común que en su pequeñez podría representar cualquier población mexicana, un sitio como cualquier otro en el que la realidad acaba por consumir a sus protagonistas, la mayoría de ellos jóvenes sin mucho que esperar del futuro y del territorio en el que les ha tocado nacer.

El tapiz del unicornio publica la novela del también editor y periodista. Foto: Cortesía de la editorial

“Los detonadores son circunstancias como el feminicidio que ahí se cuenta, y que de alguna manera a mí me toca porque la chica que es sacrificada es una ex alumna mía, y la condición de la época, es una historia en fragmentos en la que me interesaba penetrar en la situación de los y las jóvenes”. Pero no sólo eso, converge también un “feminismo misántropo”, paródico; la desesperanza, el sinsentido de los adultos y el vituperio al por mayor, a través de las redes sociales.

“Hormiguero” avanza en pequeños párrafos, cada uno atendiendo a cada uno de los personajes, en ocasiones se mezclan, responden a uno y otro, son una polifonía que va construyendo un todo: esa voz múltiple, explica, “tiene que ver con el mercado, con la plaza pública, con el encuentro de los muchos, con el coro, donde cada participante tiene una voz, una tesitura particular, pero forma una melodía que se ejecuta a partir de lo colectivo, esta condición polifónica además tiene que ver con la multiplicidad de fenómenos, de adversidades, de terrores, pero también con la posibilidad de la transformación, donde cada individuo cuenta, pero también que tenga un sentido de pertenencia a los demás”.

En la novela convergen feminicidios, policías corruptos, mafiosos sanguinarios, familias rotas y youtubers. Foto: Cortesía del autor.

La novela, agrega, “no es optimista, mentiría si dijera que lo es; mi visión, en todo caso, es de aspiración realista y siempre he creído que cuando uno se atreve a nombrar un fenómeno por más adverso, oscuro y demoníaco que resulte, es el comienzo de la solución. En términos de la circunstancia actual de descomposición creciente, acelerada, no soy optimista, creo que hay una serie de recursos humanos, estéticos que nos permiten resistir, y sigo pensando que somos más los buenos que los malos, pero que desde luego nos falta articular nuevas formas de convivencia”.

LSN