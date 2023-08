El último liberal

A veces la historia, dice el investigador Ángel Gilberto Adame, no tiene palabra de honor y "abandona a sus caudillos a su suerte", y los arrumba al grado de que sus méritos son "ninguneados". Esta suerte la corrió Irineo Paz, cuyos frentes que habitó, desde el militar, hasta el periodístico, como hombre de leyes, novelista, poeta, formador de editores, impulsor de periódicos y creyente de las artes como formadoras de sociedades más libres y justas, fueron delegados a los sótanos de la historia del México del siglo XIX.

Ante ello, Adame, abogado de profesión y autor de títulos como Octavio Paz: el misterio de la vocación, escribió Siglo de las luces... y las sombras. Apuntes para una historia de los liberales en México a través de las batallas, fervores, escritos y derrotas de Irineo Paz (Aguilar, 2023), libro que a partir de una investigación documental, bibliográfica y hemerográfica no sólo echa luz sobre el quehacer del abuelo del Premio Nobel de Literatura, sino también sobre personajes como Sebastián Lerdo de Tejada, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, los hermanos Flores Magón y expresidentes como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta.

Ángel Gilberto Adame nació en la Ciudad de México. Estudió las licenciaturas de Derecho y Economía en la UNAM.

"Tengo un interés de años en el devenir de México durante el siglo XIX. Había hojeado algunas cosas de Irineo, en particular sus leyendas históricas, que me generaron un gran deseo de conocimiento hacia él. En este libro hay una conjugación de elementos: mi pasión por el siglo XIX y el descubrimiento de la magnitud del personaje, tanto por su longevidad como por su incansable e inquebrantable ímpetu intelectual. No es fortuito que mi investigación alcance casi 700 páginas. En mi opinión, es un imprescindible en la historia de nuestro siglo XIX", advierte.

El volumen arranca con los orígenes de quien en la actualidad sería considerado un gestor cultural, después abunda en su trabajo periodístico, en sus empeños en el ámbito legislativo, su dirección al frente de periódicos como La Patria y la naciente intención de Porfirio Díaz de llegar al poder, sus cuestionamientos al gobierno de Juárez, su acercamiento a las ideas de Huerta y sus influencias ideológicas, que llegaban de Francia y de Estados Unidos.

Para Adame, Paz fue un nacionalista, pero su nacionalismo no fue ramplón, sino que entendió que el arte, la cultura y la identidad nacional tenían que formar parte de la construcción social. Además, escribió la primera novela indigenista en el México del siglo XIX y, asegura, no existe ningún otro ejemplo de reivindicación del pasado indígena en ese tiempo.

La injusticia histórica hacia esta figura, detalla el notario de la Ciudad de México, se debe, entre otras cosas, "a su desencanto por la incipiente democracia, por el desorden, por las eternas luchas intestinas, por su apoyo al huertismo y por la maledicencia que sufrió, injustamente, también nuestro premio Nobel. Sin embargo, en mi opinión, fue el último liberal, su vida fue la tragedia del hombre que nace, cree, lucha y se desencanta".

LSN